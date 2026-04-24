VINA SA FRUŠKE GORE OSVAJAJU KINU! Predstavljeno PET VINARIJA sa 'Srpske Svete gore'- Ministarka Mesarović poslala jasne poruke iz azijske zemlje

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da u narednim nedeljama očekuje zaključenje prvih ugovora između domaćih proizvođača vina i kineskog maloprodajnog lanca "China Resources Vanguard", kojem je u Šenženu predstavljeno pet srpskih vinarija s ciljem njihovog plasmana i širenja na kinesko tržište.

"Očekujem da ćemo već krajem maja moći da vidimo naša vina na policama ovog jednog od najvećih trgovinskih lanaca", rekla je Mesarovićeva za srpske medije nakon sastanaka sa rukovodstvom "China Resources Vanguard".

Ministarka je ukazala i na toplu dobrodošlicu koju su joj ukazali predstavnici te kompanije.

"Predstavili smo pet domaćih vinarija mahom sa Fruške Gore. Prikazali smo njihove ukupne kapacitete i sve potencijale naše vinske industrije. Ukazali smo na značaj Sporazuma o slobodnoj trgovini, koji je učinio da naši proizvodi budu cenovno konkurentni kad je u pitanju veliko kinesko tržište", istakla je ministarka.

Kompanija "China Resources Vanguard" predstavlja jedan od najvećih lanaca supermarketa u Kini.

Pored standardne ponude, deo asortimana uključuje i uvozne proizvode, posebno u premium formatima.

Kompanija ima više od 3.000 prodavnica i oko 100.000 zaposlenih.

Ovaj maloprodajni lanac posluje u više od 100 gradova širom Kine.

