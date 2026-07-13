'Lokalne kompanije doprinose snažnijoj i konkurentnijoj Srbiji' Ministarka Meserović u Blacu posetila vinariju 'DOJA'

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je vinariju „DOJA“ u Blacu, jednu od vodećih srpskih vinarija i prepoznatljiv primer uspešnog domaćeg porodičnog preduzetništva.

-Razgovarali smo o daljem razvoju proizvodnje, investicijama i mogućnostima za jačanje konkurentnosti naših vina na domaćem i inostranom tržištu. Ministarstvo privrede nastavlja da bude pouzdan partner domaćim privrednicima koji svojim znanjem, radom i ulaganjima doprinose razvoju lokalnih zajednica, otvaranju novih mogućnosti i jačanju srpske privrede. Nastavljamo da podržavamo kompanije koje investiraju, zapošljavaju i svojim uspehom doprinose snažnijoj i konkurentnijoj Srbiji, sledeći politiku razvoja koju predvodi naš predsednik Aleksandar Vučić - navela je Mesarović.

Autor: Iva Besarabić