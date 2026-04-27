SRPSKA RAKIJA I VINA STIGLI U KINU! Ministarka Mesarović: Naši proizvodi već na terminalu, Kinezi spremaju OGROMNE INVESTICIJE za Srbiju!

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, u okviru radne posete Narodnoj Republici Kini, obišla je danas Međunarodni kopneni terminal u Šiđažuangu.

Na ovo odredište upravo su stigli srpski proizvodi koji su pre manje od mesec dana krenuli iz Batajnice, a koji će se dalje distribuirati širom provincije Hebej.

SRPSKI PROIZVODI NA KINESKIM TRPEZAMA

Tokom obilaska terminala i kompanije „Hebei Land Port Group”, ministarka Mesarović je naglasila da je fokus na plasmanu srpskih prehrambenih proizvoda, pre svega srpskih vina i rakije, na ogromno kinesko tržište.

- U Beogradu smo pre manje od mesec dana razgovarali o konkretnim potencijalima, a danas smo te razgovore nastavili sa ciljem da obezbedimo kontinuirano prisustvo naših proizvoda u Kini. Posebno me raduje što ova kompanija već u ovoj godini planira velika ulaganja u Srbiju – poručila je Mesarović.

ČELIČNO PRIJATELJSTVO KAO TEMELJ RAZVOJA

Ministarka je istakla da su ovakvi rezultati direktna posledica politike predsednika Aleksandra Vučića.

Zahvaljujući politici predsednika Vučića i njegovim čvrstim, prijateljskim odnosima sa predsednikom Sijem, mogućnosti saradnje sa Kinom su praktično neograničene. Povezujući se na ovaj način, gradimo još jaču i moderniju Srbiju – zaključila je ministarka privrede.

Autor: D.S.