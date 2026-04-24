'Bakir je naredio ubistvo Nedžada Ugljena': Potpuno ludilo Domagoja Margetića, sada je i Izetbegovića optužio za ubistvo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Hrvatski novinar Domagoj Margetić na Sajmu knjiga u Sarajevu jutros je predstavio i promovisao svoju knjigu "'Plati i pucaj - Tajne sarajevskih ljudskih safarija'.

Margetić već mesecima obrađuje ovu temu i objavljuje brojne "dokumente" koji navodno razotkrivaju razmere monstruoznog načina ubijanja Sarajlija tokom opsade grada.

Na Sajmu knjiga je kazao i "da je zapravo prva žrtva istrage ovom zločinu bio Nedžad Ugljen, pomoćnik direktora AID-a". Ovo ubistvo koje se desilo 1996. godine nikad nije razjašnjeno, a Margetić je danas tvrdio da je "ubistvo naručio Bakir Izetbegović".

Prema Margetićevim rečima, Ugljen je otkrio detalje Sarajevo safarija.

- Nedžad Ugljen je pre ubistva, već negde od juna 1996. godine hodao po Sarajevu, i nije to govorio samo meni već i drugim ljudima, bili su neki juče ovde, i govorio "Bakir Izetbegović je naredio moje ubistvo. Izdata je centralna naredba da me likvidiraju". Išao je i pokojnom Aliji i rekao da će ga ubiti. Ugljen je govorio da mu je Kemo Ademović govorio da se ostavi ove istrage, da se mane toga jer će loše završiti. Kemo je živ, živ je i Bakir. Nije rešeno ubistvo Ugljena, kao što nisu rešeni ni ovi ratni zločini. Ja sam nastojao odgovoriti na ta pitanja u ovoj knjizi, otkrivanjem svih tih veza, koje su bile unutar bivših struktura službe državne bezbjednosti Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine...- naveo je Margetić između ostalog.

