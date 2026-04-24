RASKRINKANA MONSTRUOZNA PODVALA! Isplivali dokumenti koji ruše laži o 'Sarajevo safariju': Lažni svedok krio mračnu tajnu, evo gde je ZAISTA bio tokom rata! (FOTO)

Afera "Sarajevo Safari", koja je godinama korišćena kao sredstvo za brutalnu demonizaciju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i srpskog naroda, doživela je potpuni fijasko! Isplivala je poverljiva dokumentacija koja dokazuje da su optužbe kontroverznog novinara Domagoja Margetića i njegovog svedoka Aleksandra Ličanina čista konstrukcija i laž.

Iako su Margetić i Ličanin pokušali da plasiraju priču o navodnoj umešanosti Vučića u ubijanje civila snajperom u opkoljenom Sarajevu, istina je dijametralno suprotna. Dokumenti vojnih službi i svedočenja iz same Armije RBiH otkrivaju šokantnu pozadinu.

Svedok bio pod komandom Cace?

Glavni adut Margetićeve priče, Aleksandar Ličanin, tvrdio je da je bio svedok zločina na Grbavici i Jevrejskom groblju. Međutim, strogo poverljivi izveštaji Uprave bezbednosti Štaba vrhovne komande OS BiH otkrivaju da Ličanin u to vreme uopšte nije bio na srpskoj strani!

Prema dokumentaciji iz juna 1993. godine, Ličanin je zapravo bio žrtva ucene ozloglašenog Mušana Topalovića Cace, komandanta 10. brdske brigade Armije RBiH.

Ucena za naftu: Ličanin je ucenjen sa 100 litara nafte kako bi bio oslobođen prinudnog rada (kopanja rovova).

Promena strane: Kako bi se spasao maltretiranja, on se priključio jedinici "Ćelo" (pod komandom Ismeta Bajramovića), čime je praktično postao deo muslimanskih snaga u Sarajevu.

Vojsku Republike Srpske video tek 1995.

Zvanična evidencija Ministarstva za rad i boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske dodatno "zakucava" ovu laž. Ličanin je vojnu obavezu u Republici Srpskoj regulisao tek 26. aprila 1995. godine, što znači da u periodu o kojem Margetić piše u svojoj knjizi "Plati i pucaj", on fizički nije mogao biti svedok događaja na Grbavici iz perspektive koju opisuje.

Pokušaj političke likvidacije

Ova medijska podvala imala je jasan cilj – delegitimizaciju i kriminalizaciju predsednika Srbije bez ijednog materijalnog dokaza. Domagoj Margetić, koji je knjigu promovisao na Sajmu knjiga u Sarajevu, ponovo je pokušao da oživi narativ o kolektivnoj krivici Srba koristeći čoveka čija je prošlost u suprotnosti sa svakom rečju koju je izgovorio u tužilaštvu.

Istina je, međutim, nepobediva – dokumenti jasno pokazuju da je "Sarajevo safari" u režiji Margetića i Ličanina obična prevarantska konstrukcija namenjena za dnevno-političke obračune.

Autor: D.S.