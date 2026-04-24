Predsednik Švajcarske dolazi u Srbiju: Sastaće se sa Vučićem

Predsednik Švajcarske Gaj Parmelan putovaće sledeće nedelje u Srbiju i Severnu Makedoniju.

Poseta Beogradu u utorak, 28. aprila, na poziv Srbije u okviru državne posete, obeležiće 110 godina bilateralnih odnosa između Švajcarske i Srbije. U Beogradu će takođe biti pokrenut novi program saradnje.

Poseta će početi sastankom predsednika Parmelana sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Glavne teme razgovora biće bliski odnosi između Švajcarske i Srbije – koji se, između ostalog, ogleda i u brojnoj srpskoj dijaspori u Švajcarskoj (oko 130.000 ljudi) – kao i proces evropskih integracija Zapadnog Balkana.

Bilateralni odnosi između Švajcarske i Srbije su veoma dobri. Srbija je ujedno najvažniji trgovinski partner Švajcarske u regionu Zapadnog Balkana, prioritetna zemlja za međunarodnu saradnju, kao i član iste konstituence sa Švajcarskom u okviru Bretton Woods institucija (Svetska banka i Međunarodni monetarni fond) i Evropske banke za obnovu i razvoj. Poseta Srbiji biće i prilika da se istakne posvećenost Švajcarske ljudskim pravima i demokratskim vrednostima.

Tokom posete biće pokrenut i novi program saradnje za period od 2026. do 2029. godine. Fokus programa je na demokratskom upravljanju, ekonomskom razvoju i zapošljavanju, kao i klimatskim promenama i održivom urbanom razvoju, uz poseban akcenat na inovacijama. U tom kontekstu biće potpisan sporazum o bilateralnom programu inovacija između Državnog sekretarijata za ekonomske poslove Švajcarske (SECO) i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije. Parmelan će se takođe sastati sa premijerom Đurom Macutom, posetiti naučno-tehnološki park koji podržava Švajcarska, kao i razgovarati sa privrednicima iz obe zemlje.

Prekretnica u odnosima sa Severnom Makedonijom

Na početku prve predsedničke posete Švajcarske Severnoj Makedoniji, predsednika Parmelana će u sredu, 29. aprila, dočekati predsednica Gordana Siljanovska-Davkova. Parmelan će sa premijerom Hristijanom Mickoskim i članovima vlade razgovarati o bilateralnim odnosima, ekonomskom potencijalu i situaciji na Zapadnom Balkanu. Planiran je i sastanak sa predsednikom parlamenta Afrimom Gašijem. Program u Skoplju biće upotpunjen prijemom povodom osnivanja Švajcarske privredne komore u Severnoj Makedoniji.

Bilateralni odnosi između Švajcarske i Severne Makedonije su veoma dobri. Ključni elementi saradnje uključuju program saradnje i brojnu dijasporu iz Severne Makedonije u Švajcarskoj (više od 100.000 ljudi). Ekonomska razmena nudi dodatni potencijal, posebno u oblastima digitalizacije i tehnologije.

Autor: S.M.