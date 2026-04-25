VUČIĆ DANAS U FRANCUSKOJ: Predsednik Srbije će se obratiti na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u Francuskoj, gde će učestvovati na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici (World Policy Conference - WPC), koja se održava do 26. aprila u Šantiliju.

Ovaj skup posvećen je razmatranju političkih, ekonomskih i društvenih pitanja savremenog sveta, sa ciljem podsticanja dijaloga i jačanja međunarodne saradnje u duhu tolerancije i međusobnog uvažavanja.

U okviru programa konferencije, predsednik Vučić obratiće se učesnicima skupa sa kojima će razmeniti mišljenje o najvažnijim pitanjima savremenih odnosa u svetu, kao i o ključnim temama koje određuju međunarodne političke i ekonomske odnose, najavljeno je iz Predsedništva Srbije.

