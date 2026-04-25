DA LI STE SPREMNI DA TO ŠTO GOVORITE MENI KAŽETE I ZELENSKOM? Vučić u Šantiliju: Uzeti nam 14 odsto teritorije, i onda nam reći da moramo biti zadovoljni, to nije u redu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Šantiliju, u Francuskoj, gde učestvuje na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici.

Vučić je razgovarao sa osnivačem WPC Tijerijem de Monbrijalom.

De Monbrijal je rekao da je Srbija uvek bila ključna zemlja u istočnoj Evropi, i potom je pitao Vučića kako on vidi Evropu u ovom trenutku.

Vučić je rekao da je slušao pažljivo analize svih gostiju na konfrenciji i da je naučio mnogo i dobio i neke ideje.

- Moram samo da kažem da vidim stvari malo drugačije nego oni. Pre svega, mislim da mi kao Evropljani gubimo mnogo važnih bitaka, i uvek mislimo da smo najpametniji, da je ovo najlepši deo sveta, u šta ja verujem, ali uvek podcenjujemo druge. Ne razumemo da kaskamo za drugima, i verujemo da je sve što je važno ustvari samo na evropskom tlu, a to nije tačno. Ne samo da kaskamo za SAD, po pitanjima AI i robotike, već i kaskamo za Kinom. Taj zaostatak se produbljava - rekao je predsednik.

On je istako da su glavni problemi demografija, zatim nove tehnologije, bezbednost, i da Evropa kaska po svim tim pitanjima.

- Da li smo spremni da to priznamo, to je drugo pitanje. Možemo da živimo u svojim mehurima, ali ja mislim da je to velika greška. Mnogi od nas mogu da dobiju aplauze za lepe govore, ali moje pitanje za vas, pošto ste mnogo pametniji i iskusniji nego ja, šta smo promenili u svojim društvima, i šta smo uradili da promenimo stanje stvari u poslednjih 20 godina. I šta ćemo uraditi u narednih 20 godina. Mi smo u Evropi, bićemo u Evropi, imamo zajedničku sudbinu sa vama, ali ja nisam optimističan u pogledu budućnosti koju gradimo - kazao je on.

Vučić je reako da Kina ima "oko tigra", da su motivisani i da su spremni da "preuzmu" svet.

- Kakva je situacija sa digitalnom lenjosti tokom radnog vremena u Evropi, a kakva je u Kini? Mi možemo da laskamo sebi i lažemo sebe, ali raditi četiri sata dnevno, u poređenju sa 10 sati dnevno, ne možete postići iste ciljeve. I to se neće promeniti. Postali smo zavisni od društvenih mreža, donose se političke odluke samo kako bi laskali javnosti i društvenim mrežama - rekao je predsednik.

On kaže da je Beograd pregovarao sa Prištinom u Briselu, i da su mu dvoje predstavnika EU rekli otvoreno: "Aleksandre, imamo problem sa vojskom botova na društvenim mrežama, zato što ako kažemo nešto što im se ne sviđa, napadaće nas sa svih strana".

- To su rekli Borelj i Lajčak. Ja sam im rekao da donose svoje odluke kako bi podilazili ljudima na društvenim mrežama. Svi hoće da čuju lepe stvari o sebi, ali šta je prava odluka koju ste doneli, da promenite trajektoriju i donesete rešenje problema. Kako da povećamo rast Evrope. Kakav je bio rast prethodnih 10 godina? Da li možete da ga uporedite sa kineskim ili američkim? Da li će se promeniti ove, ili sledeće godine? Ne, predviđeno je da EU ima 0.7 rast, spustiće se na 0.3, i o tome moramo da pričamo - naglasio je predsednik.

Kaže da je Srbija mala zemlja, i da nismo bitna zemlja, čak ni za Evropu.

- Ali, čuo sam na prethodnoj prezentaciji, Island i Crna Gora. Pa to je zajedno manje od milion ljudi. Kakva je tu prava promena. A kada govorimo o Ukrajini, govorili ste da je Ukrajina potrebna zbog bezbednosti. Ali sa kojom teritorijom će biti primljena u EU. I sve je teško. A šta je rešeno u prethodnim godinama? Gotovo ništa. Sanjamo da će se nešto rešiti samo od sebe - rekao je predsednik.

Na reči De Monbrijala da je predsednik izneo dijagnozu, Vučić je rekao "znam da je malo previše", na šta se u publici prolomio smeh.

- Ja ne verujem da je sve počelo sa Trampovom administracijom, mislim da je počelo tokom Obaminog predsedništva, a nastavilo se sa Bajdenom. Jedan od najvažnijih akata je onaj o smanjenju inflacije. Ne mogu reći da je anti-evropski, ali se u njemu krči novi put za SAD. Ja ne verujem da će promena administracije u budućnosti doneti neke velike vesti o povratku jedinstva Evrope i SAD. Amerika će voditi svoju bitku sa Kinom, a šta će Evropa da radi - zapitao je on.

Predsednik ističe da on ne vidi neko lako rešenje, i da je neophodno da svi zajedno donosimo strateška rešenja, da budemo hrabriji i otvoreniji za promene.

- Lako je držati lekcije i predavanja, ali me zanima da li iko ovde veruje da su Rumunija i Bugarska 2007. godine bile u boljem stanju nego što je Srbija danas? U međuvremenu se sve promenilo. Ne verujem da će se sve promeniti sa idejama poput one moje i Edija Rame, da budemo primljeni bez prava glasa ili veta u EK. Ljudi će uvek govoriti da to nije popularno u njihovim zemljama, zato što im je dosta imigranata i stranaca. Ja mislim da Evropa mora da donosi hrabrije odluke i poteze, ali to je samo moje mišljenje - naglasio je Vučić.

De Monbrijal je podsetio na reči predsednika Vučića da je Srbija mala, i rekao je da su male stvari prelepe, na šta je Vučić kroz smeh odgovorio da zna, i da se zato govori o prijemu Crne Gore i Islanda. Domaćin se na te reči glasno nasmejao, a Vučić je dodao: "Pozovite i Lihtenštajn".

Predsednik je, govoreći o savetima i preporukama, rekao da ne bi bilo ozbiljno da on deli savete.

- Ali ako mogu da kažem, na nekom filozofskom nivou, mislim da bi trebalo da se krene veoma agresivno sa širenjem evropskog uticaja u Africi i Aziji, a ne trošiti vreme svakog dana na tehnička i birokratska pitanja. Potrebno je raditi velike stvari u svetu koji se uzdiže. Nije samo ekonomija ili rast, robotika, Kina postaje dominantna sila i u Africi. Šta će se desiti sa Latinskom Amerikom, SAD sada to rešavaju iz svoje perspektive - kazao je on.

Vučić ističe da je Srbija u teškoj situaciji, zbog Kosova i Metohije.

- Pominjali ste to danas, da je rat u Ukrajini prvi rat na evropskom tlu. To nije tačno, mi smo napadnuti bez saglasnosti UN, i to niko ne može da porekne! Kada danas pričam sa mnogim Nemcima i Francuzima, uvek mi kažu isto: Aleksandre, zašto još uvek gledaš u prošlost, okreni se ka budućnosti. A ja im kažem da gledamo ka budućnosti, imamo veći rast, vi ste bogatiji, ali mi radimo i menjamo nešto. Kada ste došli u Beograd zadnji put, videli ste kako se lice zemlje promenilo. Ali da li ste spremni da Zelenskom kažete to što kažete meni, da se okrene budućnosti - rekao je Vučić.

Vučić je podsetio da najveće zemlje na svetu, osim SAD, i dalje nisu priznale tzv. Kosovo.

- I to znači da nismo u potpunosti usaglašeni sa spoljnom politikom EU. Mi smo rekli da ćemo biti deo evropske odbrane, ali nećemo biti deo NATO. Ali dajte nam nešto, dajte otvorene granice, ne trebaju nam prava veta ili fondovi. Mi imamo odnos duga prema BDP 41 odsto. Nemamo problema sa novcem. Pravi problem je što neko mora da stvori prilike za Srbiju, i da razume našu poziciju. Uzeti nam 14 odsto teritorije, i onda nam reći da moramo biti zadovoljni, to nije u redu. Morate rešiti goruće probleme, a onda se fokusirajte na širenje evropskih ideala u Africi, Aziji i u Zalivu - rekao je Vučić.

Vučić kaže da kad god je neko prilazio Srbiji sa ciljem da se postigne pomirenje na Balkanu, uvek su pominjali Francusku i Nemačku kao primer.

- Da, ali ste imali prave razgovore čija je krivica, i čiji su principi uzimani u obzir. Ako svi kažemo ok, neko je povredio teritorijalni integritet Ukrajine, kako onda nijedna evropska zemlja ne kaže da su povredili teritorijalni integritet Srbije. I to van okvira međunarodnog prava. Ako neko to kaže, srpski narod će mnogo lakše prihvatiti sve. A onda nam kažu da je to drugo! Recite nam otvoreno, da li je otimanje Kosova urađeno u skladu sa Poveljom UN? Nije! Ali nikoga nije briga, samo male zemlje su uvek krivci, veliki nikada ne snose posledice - kazao je on.

Na Vučićevo izvinjenje da mu je žao što govori o teškim stvarima i u "lošoj atmosferi", De Monbrijal je rekao "zato ste ovde", što je nasmejalo i predsednika i sve prisutne.

