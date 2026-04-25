MILENKO JOVANOV: Prototip koji odgovara Šolaku je pijana protuva

Milenko Jovanov još jednom je razotkrio lažljive medije.

Milenko Jovanov je na društvenoj mreži "Iks" komentarisao činjenicu da je tabloid Danas za ličnost dana izabrao Miloša Parandilovića.

"Ličnost dana za tabloid Danas je Parandilo! Dakle prototip koji Šolaku odgovara je pijana protuva, koja posrće dok hoda po sali pantalona spalih na pola butina i koja najogavnije izvređa svakoga koga tako pijan prepozna. Slično se sličnom raduje, a mogu samo da im čestitam. Dugo su se tražili, najzad su se pronašli.", zaključio je Milenko Jovanov.



Личност дана за @OnlineDanas је Парандило!



Дакле прототип који Шолаку одговара је пијана протува, која посрће док хода по сали панталона спалих на пола бутина и која најогавније извређа свакога кога тако пијан препозна.



Слично се сличном радује, а могу само да им честитам.… — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 25. април 2026.

Autor: Jovana Nerić