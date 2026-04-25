JOVANOV DEMANTOVAO PISANJE 'DANASA' O IZJAVI VUČIĆA: Kako ste u reči 'kreten' prepoznali Piculu - pitanje je za vas! Svoj stav o njemu iznosite kroz TUĐA USTA

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov oglasio se danas na društvenoj mreži Iks povodom pisanja lista "Danas", koji je, kako navodi, preneo netačnu informaciju o izjavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Prema pisanju "Danasa", predsednik je navodno za Tonina Piculu rekao da je "kreten koji govori često, kratko i glupo". Međutim, Milenko Jovanov naglasio je da ta informacija nije tačna i da se Vučićeva izjava odnosila na Domagoja Margetića.


"Ne. Predsednik je kretenom nazvao Domagoja Margetića. A kako ste u reči 'kreten' prepoznali Piculu pitanje je za vas.

Verovatno je imalo uticaja to što ga poznajete i često sa njim komunicirate, ali šta god da je u pitanju, nije lepo da svoj stav o njemu iznosite kroz tuđa usta.", poručio je Milenko Jovanov na Iksu.

Autor: D.Bošković

