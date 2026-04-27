Nastavlja se rat među blokaderima! Lompar odjavio plenumaškog kandidata: Ne podržavam političara Đokića!

Profesor Milo Lompar gostovao je u emisiji "Utisak nedelje" na Novoj S gde se poveo razgovor i o potencijalnim kandidatima za budućeg predsednika Srbije.

Da li je rektor Đokić, kao predsednički kandidat, koji objedinjuje sve neko ko bi mogao da bude stub te referendumske liste?

-Znate kako, on se na neki način, jednom snažnom akcijom evropskih činilaca, malo naših građanski orjentisanih medija podigao na taj nivo. S druge strane trpi snažnu kritiku državnih i u izvesnom smislu nacionalno orjetnisanih, tako da je on tu negde u tom međuprostoru. Ostaje da se vidi kad, kako će to u stvari izgledati. Mnogo zavisi od ukupnog sastava koji će onda moći da se definiše, da li on ili neko drugi. On je trenutno u nekoj ravnoteži onih koji su za njega i onih koji su protiv njega.

*Da li kao univerzitetski profesor ima vašu ličnu podršku?

- Ne bih mogao to da kažem, ja njega jako slabo poznajem.

