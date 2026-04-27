'Pitanje je da li smo mi protiv ovog režima?' Ćuta, veliki protivnik iskopavanja litijuma promenio ploču (VIDEO)

Šef Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta oštro je reagovao na stav blokadera da je opozicija ukaljana, a da će litijum biti jedna od ključnih stvari kada je u pitanju ulazak Srbije u Evropsku uniju.

On je tokom gostovanja na N1 obrazložio svoj stav po tom pitanju.

- Ko bude vodio ovu zemlju imaće mnoga pitanja vezano za ulazak u EU, na primer pitanje litijuma - rekao je on, a poslušajte šta jejoš izjavio:

Jovanovićev komentar deluje kao da će on možda i iskopavati taj resurs ako bi došao na vlast, iako je ranije bio veliki protivnik toga.

Autor: Pink.rs