ĆUTA STUDENTIMA BLOKADERIMA: Narušavate osnovne principe demokratije - tražite podršku, a krijete se (VIDEO)

Aleksandar Jovanović Ćuta, lider Ekološkog ustanka, kritikovao je po ko zna koji put studente blokadere.

- Ako neko misli da neko treba da se skloni, zato što je neko drugi rekao tako, onda je to narušavanje osnovnih principa demokratije. Niko nema prava bilo kome da određuje da li će da izlazi na izbore ili ne. Nije normalno da neko traži podršku, a neće da se predstavi i kaže ko je. To u životu ne postoji, a kamoli u politici. Ljudi koji traže podršku se i dalje kriju - izjavio je Jovanović.