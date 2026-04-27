PIPER OTKRIVA BLOKADERSKU LAŽ DANA: Čekaju dan izbora da prave haos

Briselski miljenici, rektor Đokić i ta penzionerska lista neće moći da pređe 15-17 odsto.

“Onda će biti haos”, kaže urednički dvojac eks-Šolakovih medija Draža Petrović i Sloba Georgiev. U svakoj drugoj državi u svetu, gde postoji tužilaštvo, oni bi bili privedeni, tvrdi medijski analitičar Uroš Piper.

Komentarišući izjave i poruke Petrovića i Georgieva, Piper kaže da bi zbog takvih izjava bilo gde u svetu bili privedeni:

- Već bi davali izjave tužilaštvu, odmah čim je ovako nešto objavljeno. Znači to je kršenje više članova krivičnog zakonika, najava šta se sprema za izbore.

Piper, dodaje da ako postoji nešto dobro u čitavoj priči, jeste činjenica da su otkrili karte i šta je u stvari plan za izborni dan.

- Sve te priče, pravimo listu, rektor Đokić će biti kandidat, ne možemo još da otkrijemo listu, opozicija ide u drugoj koloni, desna opozicija u trećoj…. Sve je to potpuno nebitno. Oni žele haos na dan izbora i planiraju to da urade. Verovatno već negde oko 20 časova i 30 minuta će proglasiti svoju lažnu pobedu. Po objavljivanju pravih rezultata od strane Republičke izborne komisije i nadležnih organa, krenuće haos kao što su ga i najavili – otkriva Piper.

Prema njegovim rečima, dobro je što im se taj plan neće ostvariti.

- Njihova lista i njihovi miljenici, briselski miljenici, rektor Đokić, ta penzionerska lista neće moći da pređe 15-17 odsto. Biće jaka opozicija u novom parlamentu, nije sporno. Sadašnja parlamentarna opozicija će nestati i cela ta priča će biti završena – procenjuje Piper.

Naglašava da uprkos tome nadležni organi moraju da reaguju s obzirom na pozivanje na izvršenje i najava izvršenja krivičnih dela:

- Ako postoji tužilaštvo, evo vam video, zovite ih, pitajte ih, nekih policija privede pa da vidimo šta imaju da kažu.

Autor: D.S.