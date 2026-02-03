BLOKADERI PRAVE LISTU DUŽE NEGO ŠTO SE GRADIO SKADAR NA BOJANI Lider SNS Vučević najavio: Naša lista biće mlađa, hrabrija i obrazovanija

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući u emisiji "Bez garda", na Informer televiziji, da će blokaderska lista pre biti penzionerska nego studentska.

Vučević je istakao da se tražio okidač za obojenu revoluciju koja je testirana u 2023. godini.

- Neverovatno je da živimo sa ljudima koji priželjkuju nove tragedije ili nesreće. Ne možete da čujete njihovu politiku, ne znate ko su kandidati. Duže prave listu nego što se Skadar na Bojani gradio. Oni su krenuli s lustracijom, koju čine u blokaderskim redovima, a onda se ide na Vučića, SNS- reči su predsednika SNS.

Kako dalje komentariše, oni su su zloupotrebili nesreću ne znajući ni imena nastradalih, govoreći da ih politika ne interesuje.

- Na kraju su rekli da ih interesuje samo politika. 13 meseci su varali građane. Sve institucije su blokirali, spolja i iznutra. U kampusu u Novom Sadu polepili su fotografije profesora koji nisu na strukovnom glasanju glasali kako misle da treba da glasaju. Njihova lista će biti pre penzionerska nego studentska. Raduje me što je predsednik Vučić najavio da će naša lista biti podmlađena i da ćemo kandidovati nove ljude. Naši kandidati će biti obrazovaniji, hrabriji i mlađi nego blokaderska lista. Rektor Đokić nema ni stida ni srama, pre neki dan je rekao da se vrati dostojanstvo prosveti, kaže čovek koji je srozao prosvetu - rekao je Vučević.

Autor: A.A.