MINISTAR STANKOVIĆ OBEĆAO: Novi studentski dom u Nišu biće završen za godinu dana, ovo više neće biti 'Skadar na Bojani'

Izgradnja novog studentskog doma u Nišu, projekat koji je započet pre više od deset godina i više puta prekidan, konačno ulazi u završnu fazu. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković obišao je danas radove i poručio da ova investicija neće biti "Skadar na Bojani", već moderno zdanje spremno za useljenje u rekordnom roku.

MODERNAN SMEŠTAJ ZA 400 STUDENATA

Novi objekat značajno će rasteretiti postojeće kapacitete u Nišu. Prema rečima ministra, dom će primiti 400 studenata koji će imati najsavremenije uslove za život i učenje.

"Obećavam da radovi na izgradnji doma neće trajati u nedogled i da će sve biti završeno za godinu dana. Ovo je važan korak ka unapređenju studentskog standarda i poboljšanju kvaliteta usluge smeštaja", istakao je Stanković.

INVESTICIJA VREDNA PREKO MILIJARDU DINARA

Iako je gradnja počela davno, radovi su intenzivirani pre tri meseca nakon potpisivanja ugovora sa novim izvođačem. Ceo projekat finansira se iz budžeta Republike Srbije i kredita Banke za razvoj Saveta Evrope, a ukupna vrednost investicije iznosi oko 1,14 milijardi dinara.

Zašto je ovaj dom ključan za Niš?

Trenutni kapaciteti Niša su svega 958 mesta u četiri paviljona.

Broj studenata koji konkurišu za dom svake godine daleko premašuje taj broj.

Ka Nišu kao univerzitetskom centru gravitiraju studenti iz čak 12 upravnih okruga.

UNIVERZITETSKI CENTAR KOJI RASTE

Zajedno sa ministrom, radove su obišli i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, kao i direktor Studentskog centra "Niš" Rade Rajković. Oni su naglasili da je proširenje kapaciteta ključno za razvoj grada kao važnog obrazovnog čvorišta u Srbiji.

Pored gradilišta, delegacija je obišla i studentski restoran, sportsku fitnes salu, kao i Osnovnu školu "Miroslav Mika Antić".

Autor: D.S.