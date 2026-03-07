Stanković: Bolji kvalitet nastave i izgradnja studentskih domova prioriteti

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je prioritet unapređenje kvaliteta nastave, rešavanje nedostatka nastavnika za određene predmete i ulaganje u školsku i studentsku infrastrukturu, navodeći da će u Nišu za manje od godinu dana biti završena rekonstrukcija studentskog doma, sa 400 novih mesta.

Dok se osmaci pripremaju za probni završni ispit, a studentima je istekao rok za prijavu kartica koje omogućavaju povraćaj dela školarine, u fokusu su i najave promena u obrazovnom sistemu, a ministar prosvete kaže da od učenika osmog razreda očekuje da na generalnoj probi male mature pokažu "dobro prolazno vreme".

"Izdali smo stručno uputstvo o testu koji će đake upoznati sa pravilima pod kojima će se održavati onaj pravi i najvažniji test u junu. Naravno, proverićemo i njihovo znanje. Ministarstvo prosvete se nada da će test proći u najboljoj mogućoj pedagoškoj atmosferi", ističe Stanković.

Istovremeno, Ministarstvo prosvete najavljuje novi investicioni ciklus i kurikularnu reformu koja bi, kako se planira, trebalo da promeni način učenja i stavi veći fokus na kritičko mišljenje i primenljiva znanja.

Govoreći o smeru u kojem treba da se kreće reforma obrazovanja, Stanković navodi da je cilj unapređenje kvaliteta nastave što je, kako tvrdi, delom obaveza Ministarstva, a drugim delom i dužnost nastavnika i celokupne akademske zajednice.

"Biologija, geografija, istorija, fizika i hemija su predmeti na kojima je primetna značajna kriza kada je reč o upisu za njihovo izučavanje na odgovarajućim fakultetima i nedostaje nam nastavnički kadar u ovim slučajevima. Prioritet je da to popravimo. S druge strane, radimo i na sređivanju škola i digitalnoj infrastrukturi", napominje Stanković.

Kada je reč o povraćaju dela školarine samofinansirajućim studentima, ministar ukazuje da je više od 52.000 studenata dobilo mogućnost refundacije troškova.

"U ovo je uloženo 2,3 milijarde dinara, a krajnji rok za prijavu je bio 6. mart. Studentima smo olakšali studiranje. Uzmite u obzir da je studentski, učenički standard u Srbiji u ovom trenutku najviši u Evropi. Dakle, za uloženi novac dobijate najviše, bilo da je reč o smeštaju ili ishrani. Ulažemo i u studentske domove – sprema se velika investicija. U Nišu će za manje od godinu dana biti završena rekonstrukcija studentskog doma, sa 400 novih mesta. Obrazovanje je najvažniji resurs naše zemlje", zaključuje Stanković.

Autor: S.M.