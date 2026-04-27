DRŽAVA KREĆE U OFANZIVU PROTIV KORUPCIJE: Dačić i Damnjanović potpisali sporazum o razmeni podataka između MUP-a i Agencije

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dejan Damnjanović potpisali su danas važan Sporazum o saradnji.

Ovaj dokument predviđa direktnu razmenu podataka, izradu Planova integriteta i sprovođenje specijalizovanih obuka, čime se značajno jača koordinisani odgovor države na korupciju.

Brža provera imovine i funkcionera

Prema sporazumu, saradnja će omogućiti MUP-u i Agenciji da po ubrzanoj proceduri razmenjuju podatke iz svojih evidencija.

MUP će Agenciji dostavljati podatke iz svih evidencija neophodnih za njihov rad.

Agencija će MUP-u dostavljati podatke iz registra imovine, registra funkcionera, kao i informacije o podnetim prekršajnim i krivičnim prijavama.

Ministar Dačić je naglasio da je ovaj korak ključan za jačanje poverenja građana u državne institucije.

"Ovim sporazumom unapređujemo institucionalne kapacitete i pokazujemo odlučnost u efikasnijem otkrivanju koruptivnih krivičnih dela", istakao je Dačić.

Obuke za rukovodioce: „Rukovodilac kao pokretač integriteta“

Direktor Agencije Dejan Damnjanović najavio je da će Agencija sprovoditi posebne programe obuke za zaposlene u MUP-u. Poseban akcenat biće na programu "Rukovodilac kao pokretač integriteta", namenjenom šefovima u Ministarstvu, kako bi se podigla svest o odgovornosti propisanoj Zakonom o sprečavanju korupcije.

Ovo partnerstvo predstavlja značajan korak ka većoj transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru, osiguravajući da državni organi rade pod strogim nadzorom i u skladu sa najvišim standardima integriteta.

Autor: D.S.