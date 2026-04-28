MINISTARKA MESAROVIĆ SVEČANO DOČEKANA U PROVINCIJI HEBEJ Srpska delegacija predstavila potencijale kompanija 'Simpo' i 'Jumko', poziv za investiranje upućen i vodećoj firmi za solarne panele (FOTO)

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović sastala se u provinciji Hebej sa vodećim globalnim kompanijama u oblasti tekstila, prozvodnje nameštaja i solarnih panela, a prisustvovala je i prijemu koji je organizovao sekretar provincije Ni Juefeng.

Ministarka je obišla Međunarodni kopneni terminal u Šiđadžuangu, u provinciji Hebej, gde su pristigli srpski proizvodi poslati pre manje od mesec dana sa intermodalnog terminala u Batajnici tokom posete guvernera Vang Džengpua Srbiji, i koji će se dalje distribuirati širom ove provincije.

-U okviru ovog terminala posluje i kompanija ,,Hebei Land Port Group”, sa čijim sam se poslovanjem detaljnije upoznala. U Beogradu, pre samo manje od mesec dana, razgovarali smo o konkretnim potencijalima za unapređenje saradnje u oblasti logistike i razvoja železničkih transportnih koridora, kao i o plasmanu srpskih prehrambenih proizvoda na kinesko tržište, sa posebnim akcentom na srpska vina i rakiju. Te razgovore smo i danas nastavili, sa ciljem da obezbedimo kontinuirano prisustvo srpskih proizvoda na kineskom tržištu. Posebno sam se obradovala imajući u vidu da ova kompanija već u ovoj godini planira velika ulaganja u Srbiju- stoji na Instagramu ministarke.

-Hvala dragi prijatelju, uvaženi partijski sekretaru provincije Hebej, gospodnine Ni Juefeng na srdačnom i prijateljskom dočeku. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam imala priliku danas da razgovaram sa partijskim sekretarom gospodinom Jufengom o produbljivanju srpsko-kineske saradnje i što smo na jednom konstruktivnom i otvorenom sastanku zaključili da su naši strateški partnerski odnosi rezultat prijateljstva naša dva lidera, predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Si Đinpinga. Ova industrijski i tehnološki razvijena provincija, četvrta po ekonomskoj snazi u Narodnoj Republici Kini, nudi širok spektar saradnje između naših zemalja, od industrije do plasmana srpskih proizvoda na tržište provincije Hebej koja broji čak 73 miliona stanovnika- napisala je Mesarović na Instagramu.

Ona je dodala da je upravo od partijskog sekretara Juefenga dobila uveravanje da će lično pružiti podršku promociji i plasmanu što većeg broja srpskih proizvoda u provinciji Hebej, ali i opredeljenje da u narednom periodu u Srbiju dođe značajan broj velikih giganata iz provincije Hebej koji će investirati u Srbiji, otvoriti pogone i nova radna mesta.

-Naši odnosi su daleko od puke saradnje, mi smo strateški partneri koji zajednički grade zajedničku budućnost, ruku pod ruku, iskreno želeći da na tom putu jedni drugima budemo podrška i oslonac. Zahvaljujući našem predsedniku Vučiću i njegovoj odgovornoj, državničkoj i patriotskoj politici pišemo stranice istorije. U vremenu kad su u svetu izazovna globalna kretanja, Srbija čvrsto drži svoj kurs i ide napred vođena politikom Aleksandra Vučića.

Ministarka je posetila i kompaniju ,,JA SOLAR”, jednu od vodećih globalnih kompanija u oblasti proizvodnje solarnih panela i sistema za skladištenje energije koja integriše kompletan proizvodni lanac.

-Za Srbiju je od posebnog značaja da privlači upravo ovakve investicije - one koje donose nove tehnologije, podižu industrijske kapacitete, otvaraju kvalitetna radna mesta i uključuju našu privredu u globalne lance vrednosti. Posetu delegacije Republike Srbije ovoj kompaniji iskoristila sam da uputim jasan i snažan poziv da svoje investicione planove usmere ka Srbiji, uz punu institucionalnu podršku i spremnost da u kratkom roku realizujemo konkretne investicione projekte. Zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, Srbija danas vodi proaktivnu i razvojno orijentisanu ekonomsku politiku, sa jasnim ciljem da obezbedi dugoročan rast, veću konkurentnost i viši životni standard za sve građane- napisala je na svom Instagramu.

Potpredsednica Vlade održala je i konstruktivan sastanak sa najvećim kompanijama iz provincije Hebej, koje su izrazile interesovanje za širenje svog poslovanja na evropsko tržište, a zahvaljujući Sporazumu o slobodnoj trgovini i benefitima koje on donosi, Srbija je pozicionirana kao izuzetno atraktivna investiciona zemlja za kompanije iz ove provincije.

-Imajući u vidu da je reč o kompanijama iz tekstilne i industrije nameštaja, predstavili smo potencijale naših kompanija „Simpo“ i „Jumko“, sa ciljem uspostavljanja konkretne saradnje. Nastavak razgovora očekujemo uskoro u Srbiji, gde ćemo kroz direktne susrete raditi na daljem unapređenju privredne saradnje. Zahvaljujući politici kontinuiteta našeg predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem, Srbija danas gradi stabilan i konkurentan privredni ambijent i ostaje pouzdan partner za nove investicije i dugoročnu saradnju- stoji na Instagramu Mesarović.

Autor: Jovana Nerić