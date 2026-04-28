ISTORIJSKA POSETA NAKON 18 GODINA: Predsednik Švajcarske Gi Parmelan doputovao u Beograd, na aerodromu ga dočekao Dačić! (FOTO)

Predsednik Švajcarske Konfederacije, Gi Parmelan, doputovao je danas u dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji, što predstavlja prvi dolazak švajcarskog šefa države u našu zemlju nakon skoro dve decenije. Na aerodromu "Nikola Tesla" visokog gosta dočekao je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Dačić je povodom ovog značajnog događaja istakao da mu je velika čast što može da poželi dobrodošlicu Parmelanu nakon 18 godina pauze u posetama na ovom nivou.

"Uveren sam da će ova, posebno značajna poseta, doprineti unapređenju političkog dijaloga i sveobuhvatne saradnje naših zemalja, na obostrano zadovoljstvo", objavio je Dačić na svom Instagram profilu.

Tokom boravka u Beogradu, predsednika Parmelana ugostiće predsednik Srbije Aleksandar Vučić, sa kojim će razgovarati o jačanju ekonomskih veza, švajcarskim investicijama i političkim odnosima dve države. Ova poseta se ocenjuje kao ključni korak u resetovanju i produbljivanju odnosa Beograda i Berna.

Autor: D.S.

