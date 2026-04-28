'PROŠAO VOZ BLOKADERI, U SVAKOM SMISLU' Jovanov rasturio zgubidane koji su ganjali voz

Milenko Jovanov, narodni poslanik SNS-a, prokomentarisao je novo ponašanje blokadera.

- Zviždali vozu koji prolazi pored njih?! Da ih je neko terao ovo da rade, uvredili bi se i rekli da ih taj smatra idiotima. A oni sami ovo osmislili i još se pohvalili! Šta li je sledeće, Bog sami zna... I šta je rezultat? Proš'o voz, blokaderi. U svakom smislu. - naveo je Jovanov u svojoj objavi na Iksu.

Звиждали возу који пролази поред њих?!

Ако ово не сруши власт, не знам шта ће! Сад да се прошири акција. Да се звижди и трамвајима, аутобусима, тролејбусима, авионима...

Власт на ово нема одговор!

Али психијатар...

— Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 28. април 2026.

Podsećamo, nekolicina blokadera, svega 15ak, okupili se kod novog mosta na Tamišu, koji je nedavno otvorio predsednik predsednik Srbije, Aleksandar Vučić. Blokaderi od sopstvene muke i jada očigledno nisu znali šta drugo da rade, pa su došli na nesvakidašnju i krajnje genijalnu ideju, a to je ni više ni manje nego da zvižde vozovima koji prelaze most na Tamišu?

Očigledno je to najveći domet njihovih ideja.

Autor: Jovana Nerić