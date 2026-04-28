OVO JE KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE MIŠLJENJA: Predsednica Mehanizma traži novu procenu zdravstvenog stanja generala Mladića

Predsednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Grasijela Gati Santana odobrila je danas nezavisnu medicinsku stručnu procenu zdravstvenog stanja generalna Ratka Mladića, radi procene potencijalnog razmatranja za humanitarno puštanje na slobodu.

Kako se navodi u saopštenju Mehanizma, naloženo je da se do najkasnije 1. maja dostavi mišljenje nezavisnih medicinskih stručnjaka kojima se procenjuje Mladićevo trenutno zdravstveno stanje, uključujući dijagnoze, prognoze i lečenje, kao i stepen u kojem se može proceniti njegov životni vek.

Pored toga, odobrena je i procena adekvatnosti nege koja je Mladiću pružena u zatvorskoj jedinici i zatvorskoj bolnici.

Ovaj nalog predstavlja odgovor na Mladićev zahtev za privremeno ili prevremeno puštanje na slobodu zbog navodnog uznapredovalog, nepovratnog pogoršanja zdravstvenog stanja nakon nedavnog medicinskog incidenta.

Na osnovu dostavljenog mišljenja, navodi se u saopštenju, biće razmotreno da li Mladićevo zdravlje opravdava privremeno puštanje na slobodu.

Autor: S.M.