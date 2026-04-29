STRUKA ODLUČILA, SRBIJA VRAĆA OBAVEZNI VOJNI ROK DA SAČUVA MIR! Lider SNS Vučević jasan: 75 dana je razuman rok da se mladi vojnik obuči

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je da Srbija ima koncept totalne odbrane države, ali da ne može da se formatira sa 30.000 profesionalnih vojnika.

-Mislim da će neke države morati da vrate neki vid obaveznog vojnog roka. Mislim da se sprema prva generacija se sprema za početak 2027. godine. Mi imamo koncept totalne odbrane naše države, ne možemo da se formatiramo sa 30.000 profesionalnih vojnika da imamo koncept totalne odbrane. Ako razumemo šta nam se dešava u okruženju i svetu onda Srbija spram toga mora da se vlada, 75 dana je nešto što je procenjeno od strane struke da je razuman rok da se mladi vojnik obuči do nivoa da ispuni te osnovne vojničke zadatke i ovo se sve radi da bi Srbija sačuvala mir- rekao je za "Uranak" na K1 Vučević.

