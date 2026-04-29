STRUKA ODLUČILA, SRBIJA VRAĆA OBAVEZNI VOJNI ROK DA SAČUVA MIR! Lider SNS Vučević jasan: 75 dana je razuman rok da se mladi vojnik obuči

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je da Srbija ima koncept totalne odbrane države, ali da ne može da se formatira sa 30.000 profesionalnih vojnika.

-Mislim da će neke države morati da vrate neki vid obaveznog vojnog roka. Mislim da se sprema prva generacija se sprema za početak 2027. godine. Mi imamo koncept totalne odbrane naše države, ne možemo da se formatiramo sa 30.000 profesionalnih vojnika da imamo koncept totalne odbrane. Ako razumemo šta nam se dešava u okruženju i svetu onda Srbija spram toga mora da se vlada, 75 dana je nešto što je procenjeno od strane struke da je razuman rok da se mladi vojnik obuči do nivoa da ispuni te osnovne vojničke zadatke i ovo se sve radi da bi Srbija sačuvala mir- rekao je za "Uranak" na K1 Vučević.

POVEZANE VESTI

Politika

OČEKUJU NAS VRLO TEŠKI IZBORI U 10 OPŠTINA, SNS SE PRIPREMA Vučević jasan: Podržavam Vučićev poziv, ali blokaderi neće dijalog! Odgovorio i na pitanje

Politika

DA MI JE NEKO REKAO DA ĆU OVO DA IZGOVORIM... Lider SNS Miloš Vučević razočaran, evo šta misli o državnim i privatnim fakultetima

Politika

POGLEDAJTE KAKO IZGLEDAJU PROSTORIJE SNS NAKON ŠTO IH BLOKADERI OSKRNAVE Lider SNS Vučević reagovao oštro: Tako bi i Srbija izgledala kada bi je vodil

Politika

'SRBE KOJE NISU USPELI DA PROTERAJU, ONI ĆE ZATVORITI' Lider SNS Vučević o skandaloznim presudama u slučaju

Politika

VUČEVIĆ SA DVA VAŽNA MAĐARSKA DELEGATA Lider SNS se sastao sa izaslanikom Orbana i ambasadorom Mađarske u Srbiji

Politika

'BUĐENJE SRBIJE JE NEZAUSTAVLJIVO' Lider SNS Vučević u poseti Šumadijskom okrugu: Dobra stvar je da ćemo raditi auto-put Vožd Karađorđe, to je spas za