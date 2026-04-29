AKTUELNO

Politika

Reakcija državnog sekretara Jovanović o uvredama blokadera prema Švjcarskoj: Nedopustiv nivo šovinizma i neprimerenog govora

Izvor: Pink.rs

Državni sekretar Nevena Jovanović reagovala je na skandalozne izjave blokadera o Švajcarskoj.

"Nedopustiv nivo šovinizma i neprimerenog govora, koji je pod plaštom tobožnjeg humora iskazan prema Švajcarskoj i njenim građanima u jednoj od emisija na televiziji koja sebe predstavlja bastionom profesionalnog novinarstva u Srbiji, zaslužuje najoštriju osudu.

Ovakve kvalifikacije ne odražavaju ni duh srpskog društva, niti odnos Srbije prema Švajcarskoj i njenim građanima.

Posebno zabrinjava činjenica da se ovakvi istupi dešavaju u trenutku diplomatske posete na najvišem nivou, prve nakon skoro dve decenije, čiji je cilj jačanje odnosa i saradnje između naših zemalja. Upravo zato je nedopustivo da pojedini medijski akteri svojim neodgovornim delovanjem podrivaju te napore i nanose štetu ugledu Srbije," navela je Jovanović.

Autor: Pink.rs

#Državni sekretar

#Nevena Jovanović

#Opozicija

#Politika

#Srbija

#blokaderi

#studenti blokaderi

#zgubidani

