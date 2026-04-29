DRUGA STRANA IZBEGAVA RAZGOVOR: Vučić o dijalogu i zašto rektor Đokić nije odgovorio na pismo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za njega dijalog od presudnog značaja, ali da ne želi da on bude samo formalnost ili sredstvo za političke trikove.

Gostujući na Blic TV, predsednik je istakao da je uvek spreman za razgovor, podsetivši na slučaj od pre godinu i po dana sa rektorom Beogradskog univerziteta, Vladanom Đokićem.

Slučaj rektora Đokića

Vučić je objasnio da je Đokiću svojevremeno uputio pismo na koje je rektor prvo pristao da odgovori pozitivno, ali je ubrzo povukao tu odluku.

Nagla promena: „Neko mu je promenio mišljenje tokom večeri. U manje od 24 sata došlo je do potpune promene stava i on više nije želeo da razgovara“, naveo je Vučić.

Kritika selektivnog dijaloga

Predsednik je naglasio da primećuje tendenciju kod pojedinih aktera da razgovaraju isključivo sa onima od kojih očekuju podršku u borbi protiv vlasti.

„Ti ljudi sa svima hoće da razgovaraju, ali neće sa onima koji drugačije misle. Za mene dijalog nikada nije bio trik za televiziju, već stvarna potreba“, poručio je Vučić.

Autor: D.S.