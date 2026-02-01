'JA SAM NAJSLOBODNIJI PREDSEDNIK NA SVETU' Vučić za Pink govorio o svim aktuelnim temama, pa poručio: Da su danas izbori, nema dileme ko bi pobedio!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije lako u komplikovanim uslovima u današnjem svetu da se očuva stabilnost i istakao da je zato od presudnog značaja opredeljenost Srbije da sačuva mir, takođe je istakao da nema dileme da bi aktuelna vlast pobedila da se izbori održavaju danas.

Vučić je na početku emisije ''Jutro sa dušom'' kod Jovane Jeremić na TV Pink odgovarajjući na pitanje šta je ključno za očuvanje stabilnosti istakao da nije lako i da nisu jednostavni uslovi u današnjem svetu.

- Verujem da naša opredeljenost da čuvamo mir jeste od presudnog značaja... Verujem da ćemo uspeti u tome. Zato je važno da uradimo sve što možemo, da uradimo sve što se tiče Ekspa... To znači mnogo puteva i pruga - kazao je Vučić.

Dodaje da je video da su objavljena Epstajnova dokumenta, i da u 48 sati očekuje udar na Iran.

- Kada se pojave te besmislice, kao i sa Monikom Luinski nekada, tada neko bude bombardovan. Da li će ubrzati odluke - gotovo sam siguran - rekao je Vučić.

Kako kaže, moramo da pokušamo da ova godina bude najbolja po pitanju ekonomije ljudi.

Afera Sarajevo safari

Vučić je precizirao da su u pitanju mediji ko se bave političkim aktivizmom i koji "preuzimaju informacije sortirane po tome šta je i koliko njima potrebno, a ne po značaju".

- Tako su pričali Vučić je ubio Cvijana. Ja sam tada mislio da ti ljudi nisu normalni. I mislio sam da 99 odsto ljudi misli da je to notorna laž, da je nenormalno da izmišljate tako nešto, a onda shvatate da su to sve vreme radili ljudi iz hrvatske obaveštajne agencije, preko Domagoja Margetića, jednog običnog prevaranta. On je i u Hrvatskoj proglašen za prevaranta, ali su ga koristili hrvatski obaveštajci za podvaljivanje raznih obaveštajaca - pojasnio je Vučić.

Vučić dodaje kada se akumulira hiljade tih laži, na kraju ljudi shvate u čemu je reč.

- U laži su na kraju uvek kratke noge. Kao i sa Jovanjicom. Pričam sa nekim poznanicima, imam nekoliko prijatelja koje znam iz vremena kada sam bio "niko". Oni mi kažu, "znaš šta je problem u svemu tome Aleksandre. Mi znamo da tu nema trunke istine, ali kada se ponavlja svaki dan, ti ne možeš da razumeš da će ljudi na kraju reći da ako je 1 odsto tačno, mnogo je, suviše je". Nemate vi tu mnogo leka i mnogo toga što možete da uradite. Ja da demantujem svaki dan, niti ima smisla, niti to jedan predsednik treba da radi. Meni je jutros najvažnija vest bila da imamo skoro 1.450.000 prijava za upis na pravo svojine - rekao je Vučić.

Prijave za '''svoj na svome''

Vučić je naveo da se ubrzava tempo prijava, i da je moguće da ćemo do 5. februara imati 1.800.000 prijava.

- Mi ćemo time pokazati dobru volju prema ljudima, a u 10 do 12 odsto gde nećemo moći da izvršimo upis nepokretnosti, tu ćemo morati da rešavamo probleme - kazao je Vučić.

Navijam svim srcem za Novaka

Upitan za koga trenutno navija (trenutno igraju Đoković i Alkaraz) Vučić je rekao da svako ima pravo na svoje političko mišljenje, a da on uvek navija za Srbiju, samim tim i da sada navija svim srcem za Novaka Đokovića.

- Politička uverenja su jedna stvar. Naravno da svim srcem navijam za Đokovića, za sve ljude koji nose trobojke i raduju se njegovim uspesima! I pobedom nad Sinerom je pokazao da je najveći svih vremena, on ne samo da dostojno reprezentuje našu zemlju, već je čini poznatom, popularnom, uspešnom. Beskrajno mu hvala na tome. Ono malo što sam video jutros, mnogo je bolji, i verujem da je njegova odlučnost da pobedi veća od njegovog protivnika - kazao je Vučić.

U politiku svi misle da treba da se mešaju, rekao je Vučić, i dodaje da je razgovarao sa Novakom, da mu je rekao sve što misli, i da će sadržaj tog razgovora ostati među njima dvojicom.

Deca i istorija

- Mene najviše interesuje šta smo mi uradili sa svojom decom. Ja sam znao sa tri godine kada je bila Kosovska bitka, to danas ne znaju ljudi sa 16 ili 25 godina. To me je zabrinulo, i moraćemo da uložimo mnogo novca da napravimo promene u obrazovanju. Kao i u zdravstvu. Kada ulažete u zdravstvo, ulažete u nove kliničke centre, da sve može da se izvede, sve operacije. I kada danas odete u privatnu kliniku, neretko se dešava da ljudi završe u državnoj bolnici kada dođe do komplikacija. Dakle, u svemu tome, hiljadu stvari morate da rešavate i menjate, ono što mene ponajviše zanima je plan do 2035. godine - rekao je Vučić.

Dodaje da u okviru tog plana mora da se posveti velika pažnja veštačkoj inteligenciji, novim tehnologijama, obrazovanju i zdravstvu.

Vučić je istakao da, što se tiče zdravstva, mnogi ljudi zaboravljaju koliko je skuplje zdravstvo u inostranstvu.

- To se sve podrazumeva kod nas. Podrazumeva se da imamo sve za džabe, i da nam sve to država da. I kada neko kaže ne, ne, nije to za džabe, pa mi imamo ogromna izdvajanja za zdravstveno osiguranje, koja su prosečno 400 evra. Za to ne biste mogli da platite četvrtinu dana na Zapadu, sa potpuno istim stručnim lekarima - izjavio je Vučić.

Borba za Srbiju

Govoreći o svom tiktok lajvu, Vučić je naglasio da je vezan za Srbiju i da će se uvek boriti za nju.

- Meni je bilo to interesantno iskustvo, i radio sam to u mojoj biblioteci u Predsedništvu. Pošto su svašta pričali da imam poseban studio. Tu prostoriju je nekada Tadić uredio, to je bila ranije gluva soba, sa onim kartonima za jaja, da ne može da se prisluškuje. To je jedna lepa prostorija, nema spoljnog sveta, nema prozora. Doneli su neke dve, tri spravice ti mladići, i rekli da se nadaju da ćemo da pređemo 20, 30.000. Onda su mi u 15 minuta sve objasnili - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je naglasio da svoju politiku ne zasniva na lajkovima, i dodao da je dobio najnovija istraživanja.

- Celu noć sam razmišljao o tome. To je duboka analiza, šta ljudi zameraju, kako se stvari kreću. Optimizam raste, to su dobre vesti. Ljudi polako izlaze u svojim glavama iz onog vanrednog stanja. Što se tiče politike, to je sve ok, ali za mene je najvažnije da razgovaramo, kao i ono što sam pričao o obrazovanju. Mi smo ispod proseka OECD, a kako i da ne budemo kada je neko godinu dana lupetao i izvodio decu na ulicu. To je strašan zločin. Ne postoji drugi posao za lekara da leči ljude, i za profesora ili nastavnika da uči decu - naglasio je Vučić.

- Prekjuče sam dobio papire tog plana do 2035. godine. Neki ministri su dobro radili svoj posao, neki su trpali sve što im je palo na pamet. A neki nisu stavili čak ni svoje snove, šta bi voleli da vide. Kraj februara, početak marta će biti dobra prilika da predstavimo plan - dodao je Vučić.

Snimak blokadera i izjava Paruna

O izjavi Nikole Paruna, da se ne sme otkriti ko će biti na takozvanoj studentskoj listi, da bi se tako lakše "srušio režim", Vučić je rekao sledeće da ovo vidi prvi put i naglasio da je to zastrašujuće.

- Pre svega, ovaj mladi čovek, bar mislim da je mlad, mada sam i za Đokića mislio da je mlad pa sam video da je stariji od mene osam godina. Mi ćemo svakako imati mlađu listu od njih. Ovde su me tri stvari zaprepastile. Prvo, otvorenost u tome da vi ni o čemu ne treba da govorite. Ni o zdravstvu, ni o spoljnoj politici, ni o jednoj od važnih tema. Zašto? Da neko ne bi shvatio da ste prevara, i da ćete da uništite zemlju. Pod dva. Ljudima koji plediraju na to, i za sebe kažu da su obrazovani, a uglavnom nisu. Oni koji nisu, uglavnom insistiraju na tome da su mladi i obrazovani, obratite pažnju - oni otvoreno govore da nije važno šta će biti u budućnosti Srbije. Oni ne znaju šta će da rade dan posle, Srbiju će da uvedu u neizvesnost. Oni ne mogu ni da se dogovore među sobom o bilo čemu. Prvo da se dogovorite oko Vlade, pa će da gone svakoga koga stignu. Jasno crtaju i stavljaju do znanja da će revolucionarna pravda da upravlja zemljom, a ne nezavisno sudstvo - kazao je Vučić i dodao:

Dakle sve što rade je ili protivzakonito ili protivustavno. I treće, u izjavi ovog mladog čoveka, vi vidite ništa osim patološke strasti i mržnje prema nekome. Bez velikih snova o budućnosti.

Vučić je rekao da sa pažnjom čita istraživanja i dodao da je gotovo da posle 14 godina imate više pozitivnih nego negativnih poena.

- Ljudi se negde na kraju vrate radu i rezultatima rada - istakao je Vučić.

Vučić je ocenio da je loše ako on sa 55 godina ima više želja da napravi nešto za budućnost Srbije nego neko mlađi.

- Sve što radimo radimo zbog ljudi! Znate li šta znači kada imate brze vozove, znate li šta znači metro. Mi ne možemo 150 godina posle Londona da napravimo metro, a to ćemo sve uraditi danas zato što imamo snove. Pogledajte tu njihovu krvavu ruku. Kažu mi neki poznanici da ništa ne misle loše o meni. Ali su okačili krvavu ruku i misle da sam ja ubica. Pa si hteo da preplivavam Savu i Dunav, i da budem ubijen. To su milion puta ponavljali na društvenim mrežama, to mogu i da razumem. Ali ovo kroz mejnstrim medije ne razumem. Nisu oni išli na proteste da podrže neki program, već su podržavali to da sam ubica, da mi progone i neretko ubijaju decu. To su takođe govorili u svojim mejnstrim medijima. Šta očekujete od mene, da kažem hvala vam - upitao je Vučić.

Vučić ističe da na sve to ne može da odgovori mržnjom, i da ne želi da se sveti, već hoće da sanja još veće snove i da novim projektima pobeđuje one koji mrze.

O priželjkivanju blokadera da se desi nova nadstrešnica, Vučić kaže da je otac jedne od žrtava nadstrešnice govorio o nekim drugim stvarima.

- Nikada nisam verovao u teorije zavere, ali kako vreme odmiče, stvari su mi sve čudnije. Hiljade i hiljade papira sam pročitao, i sve mi je sve čudnije. To vam govori o tome da njih nikada nisu interesovali ljudi. Oni nisu osećali nikada ništa prema žrtvama. Kada bih otišao sa njima na groblje, članovima porodica, oni su ih napadali. Ti ljudi nemaju nikakvu empatiju, izlazili su samo zbog sebe, tražeći fotelju i funkciju samo za sebe. Kod nas se zna koliko se žali u pravoslavlju. Zna se i kada idu parastosi, i kada ide pomen. Ovde se desilo nešto što Srbi nikada nisu radili, što nije pravoslavni običaj. Na pojedinim fakultetima smo nalazili razne psihoaktivne supstance, svašta nešto. To ima pokazuje da im nikada nije stalo do žrtava - ocenio je Vučić i dodao:

Oni navijaju za smrt i nesreću ljudi, pošto ta nesreća i smrt njih može da dovede do fotelje koju nisu zaslužili.

- Obratite pažnju na nešto što bi bilo simpatično da nije tužno i zastrašujuće. Obratite pažnju kako njihovi mediji pravdaju sve nesreće u Španiji. Samo čekam da se voz zabije u kraljevsku palatu. Inače imaju vrhunsku železnicu, i uvek je rezultat da se mora dogoditi neka nesreća. Izrazite saučešće i idete dalje. Ne postoji opravdanje koje nisu koristili... Sve će da opravdaju, a mi smo ovde ubice. Tako sam ubio i Cvijana, Olivera Ivanovića... I slušate sve to, i pitate me da li mi je teško da ponovim to. Ne zanima ih što lažu, nastaviće to da rade hiljadu puta - kazao je Vučić.

Vučić je pitao da li Novak pobeđuje, i na odgovor da trenutno gubi, istakao je da je gubio i protiv Sinera, i da je na kraju pobedio - i da se nada da će pobediti i sada.

Podrška blokaderima sa Zanzibara

- To su ovi naši siromašni roleks studenti koji nemaju para, ali sa lakoćom odu u Zanzibar u najbolje hotele... Meni je drago da oni lepo mogu da sunčaju donji deo leđa i da uživaju, pošto smo Srbiju uništili i ovde je mnogo teško- rekao je Vučić komentarišući fotografiju blokadera sa Zanzibara, koji sa plaže pokazuju transparente.

Napadi blokadera na srpsku trobojku

O blokaderskim napadima na srpsku trobojku, i pozivima da se ona "ne ističe previše", Vučić je podsetio na posetu Subotici, kada su bile okačene trobojke u celom gradu.

- I onda je onaj Mladenović rekao da se jako loše oseća kada vidi sve one srpske zastave u Subotici. A ja sam insistirao baš zato što Srbi, Mađari i Bunjevci žive u Subotici da se postave znakovi na svim jezicima. Ali da nekome smeta državna zastava, da je tako mrzi i prezire, ja to nigde nisam video osim kao autošovinista ovde u Srbiji. Koje su boje lepše od crveno-plavo-bele. Smetala im je na Limanu. A zamislite da se u Beču stide austrijske zastave, zato što imaju stotine hiljada Srba i Turaka. To je ta patološka mržnja prema Srbiji, da smo mi uvek za nešto krivi, i da moramo nekome da se pravdamo. Pre nekoliko dana su ljudi iz UKP našli pet tona droge. Da li je to znao samo sin, ili i sin i otac, neka nadležni to odrede kako je bilo. Mi sproveli tu akciju, a oni kažu pošto nije bilo na naslovnim stranama, da je tu sigurno država petljala sa time - rekao je Vučić.

Vučić se zapitao da li su ljudi koji to pričaju čisti, i dodao je da je ta priča bila u svim novinama.

- Sve će da okrenu naopačke, i za sve će da okrive državu. Ali ja mislim da je mnogo važnije od toga sa kakvim ćemo planovima da izađemo i da idemo dalje. Molim ljude da saslušaju šta ćemo da radimo do 2035. godine. To nije partijski plan, već plan jedne ozbiljne države. Države se ne zasnivaju na znanju pojedinca, iako je važno ko su rukovodioci, ali je važno i ko će da pravi planove. Ti planovi će da ostanu i nekom drugom ukoliko neko drugi pobedi. Važno je da sanjamo velike snove i da radimo velike stvari za našu zemlju. Jeste li primetili da niko nije ni kostatovao da su plate u javnom sektoru povećane, i da je minimalac značajno povećan - naglasio je Vučić.

Trampov bord

Istakao je i da drugi ljudi hoće da određuju politike, da se svi nude da "reše nešto", poput članstva u bordu Trampovog Mirovnog saveta.

- Ja onda u šali pitam koliko to košta, i onda mi oni ozbiljno odgovaraju ceo dan. Nema Vjosa Osmani 10 milijardi, cela lažna država nema 10 milijardi, znate li šta je to. Nemojte kad vas molim. Znate li koliki je budžet Prištine, da daju tri budžeta za to? Nemojte se gađati nemogućim ciframa. Tu su mnoge zemlje dobile poziv bez dinara. Nego su znali da će tih 15-20 zemalja pristati odmah, i su napravili događaj - kazao je Vučić.

Kaže da za Albance, kada treba nešto da se reši, to rade Turci i veći igrači, isto kao sa Al-Šarom u Siriji.

Ukidanje pritvora

O ukidanju pritvora Vesiću i Momiroviću, predsednik Vučić je rekao da je za njega strašno što su skoro godinu dana držali ljude u pritvoru, iako su znali da neće da pobegnu.

- Pritvor ne sme biti zamena za nepostojeću zatvorsku kaznu. Bolje da ne govorim ništa o pojedinim tužiocima i sudijama. Ne kriju da su blokaderi, iako to nije zakonito. Po kakvu mi to pravdu idemo, blokadersku - upitao je Vučić.

Najteži period

Predsednik Vučić je rekao da je najteži period bio kada su zahtevi smatrani za prave studentske zahteve, kao i kraj februara, a da je od 15. marta krenula njihova borba.

- Znao sam da lažu, na nos sam osećao. Ne zato što mi je neko dao podatke, nego je to bio moj nos. Iz BIA, a i od mojih savetnika, sada bi svi rekli drugačije, a ja pamtim dobro sve, govorili su da učinim studentima, da oni hoće pravdu. Ja sam govorio da je klasična obojena revolucija, a svi su mi govorili drugačije. 12. februara prvi put držim sastanak bez tih stručnjaka za medije i ostale, držim sa svojim stranačkim prijateljima. I ja im kažem da sam se uvek trudio da izađem svima u susret, ali da ovo ide na zlo i da će napraviti veliko zlo zemlji. A mi ništa ne radimo nego se dodvoravamo zahtevima. I tada sam video kod manjeg dela stranke neverovatnu odlučnost, i tada smo doneli odluku da se borimo. Njihov vrh je bio između Niša i Kragujevca. Već 15. marta je njihova snaga zadržana i počela da pada. Oni su mislili da je to Dan D, i sa raznim ljudima iz vlasti planirali svašta. I tada kreće naša borba, počinje da se diže druga Srbija, za koju nedvosmisleno mogu da kažem gledaocima, da danas nema dileme ko bi pobedio na izborima. Verujem da će biti teška situacija za 6-7 meseci, ali sada je nedvosmisleno - rekao je Vučić.

Vučić je podsetio da je više od 30 ljudi ubijeno tokom protesta "žutih prsluka", a da u Srbiji niko nije ubijen.

Sednica Vlade

Vučić je komentarišući sednicu Vlade rekao da je možda preterao, ali da je bio strašno ljut.

- Od onih koji su izabrani na najvažnije funkcije tražim veću odgovornost i rad. Niste izabrani da idete u Pariz i Beč. Jednom ministru sam rekao da mora da ide u Turkmenistan, nije hteo, i rekao sam da ću lično preko Skupštine tražiti da ga smene. Kako im nije teško da idu u Madrid, Rim, London... Narod hoće da oseti da se boriš za njega. Zna narod da smo mi od krvi i mesa, i da mi grešimo. Narod hoće da vidi da se boriš za ljude, da se sekiraš kada dobiješ pismo - kazao je Vučić.

Naglasio je da ljudi nisu imali struje, a da je samo jedna ministarka bila na terenu.

- Mesarovićka, svaka joj čast. Ne mogu direktore da uhvatim. Pre neki dan pravosudni zakoni, a Vujić sam u Skupštini. Pa bar idite da mu pomognete. Ali nije to u pitanju, nego su čuli da je EU protiv toga, pa da se ne zamere. Ja sam slobodan, najslobodniji predsednik u svetu! Donosim odluke u skladu sa Ustavom i potrebama naroda, meni niko ne može da odredi šta ću da potpišem! Opet su se iznenadili da sam potpisao te zakone. Ali danima gledam sam čovek u Skupštini. Bili su sigurni da ne smemo da izglasamo te zakone, pa da se ne zamere. Ali bar dođi dva sata, podrži ga, budi mu podrška - rekao je Vučić.

Rušenje kuće u centru Beograda

Na pitanje o rušenju kuće u Ulici Džorža Vašingtona juče, rekao je da su se mnogi nadali da će biti mrtvih ljudi.

- Dok nisu videli da je vlasnik išao na proteste. I da je privatni posed. Toliko mi je odvratno sve ovo što su radili oko Ribnikara, Dubone i Orašja. Ostao sam u kontaktu sa ljudima, i iako su očajni da će taj ubica da izađe, toliko su očajni zbog pokušaja zloupotrebe njihove tragedije, da je to neverovatno. To se dešava svuda, i u Nemačkoj, Češkoj, Švajcarskoj... Niko nikada nije to tako zloupotrebio. Mi imamo deo društva koje je agenturnog karaktera, organizovano spolja, i radi samo na rušenju svoje zemlje - naglasio je Vučić.

Kaže da je državna platforma Republike Hrvatske rušenje Srbije, i dodaje da su u prethodnih godinu dana sve upregli za rušenje naše zemlje.

- A Picula ima i svoje lične planove, koje ćete videti uskoro, u narednim mesecima. Kod njih na izborima jedino prolazi anti-srpska kampanja i anti-srpska priča - rekao je Vučić.

Plan do 2035. godine

Pozvao je ljude da se pripreme za obelodanjivanje plana do 2035. godine.

- Prvo ćemo pokazati prolazno vreme do 2025. i 2027. godine. Videćete šta smo uradili, šta nismo, i onda izlazimo sa time šta do 2035. godine. Kako da nam zemlja bude ispred, da čuvamo ljude. Ako ništa, da mogu da se hvale da Sokolom idu na demonstracije, i da imaju para za Zanzibar, da pišu da sam "matatizo". Možete da pišete bilo šta, ali ćete moći lepo da živite. Zato su nam ti planovi potrebni. Planiramo to krajem februara početkom marta da predstavimo. Zakazali smo zvanično skup za 13, 14, 15. mart. Ali nećemo da držimo te dane, uzmite vi vaše datume, to su bili grozni dani za Srbiju. Mi ćemo napraviti jedan skroman skup od nekoliko hiljada ljudi, i predstavićemo tu šta je najvažnije - kazao je Vučić.

Milan Knežević

Na pitanje o Milanu Kneževiću, Vučić ističe da on ponekad pretera u nekim stvarima, ali da se drži svoje politike i ideoloških opredeljenja.

- On ne kalkuliše i ne pravi kompromise sa političkom platformom i programom, što je velika retkost u Srba, i zaslužuje svaku vrstu poštovanja, i od mene, koji sam mu neka vrsta prijatelja, a imaće i od svakog časnog Srbina koji vidi da se bori za srpsku trobojku i srpski jezik. Ja se divim i njegovim ministrima, retka hrabrost, retka politička privrženost principima... Toga nećete mnogo videti. Kao što sam srećan što sam član stranke iz koje ni u najtežim trenucima niko nije istupio. Tvrd je orah, voćka čudnovata - rekao je Vučić.

Na pitanje da li je na testu odnos Mandića i Kneževića, Vučić ističe da ceni obojicu, i da svako bira svoju budućnost.

- Oni su zajedno imali uspeha, možda će pojedinačno imati manje, ili više uspeha, a možda će ostati zajedno i imati najviše uspeha - kazao je Vučić.

Novakov rezultat

Vučić je na kraju razgovora upitao koji je rezultat, da pozove Novaka da mu čestita ako je pobedio, ali meč još uvek nije gotov.

Autor: Pink.rs