VUČIĆ OTVORIO VRATA SRBIJI U CELOM SVETU: Đina iz Beograda u Kini doživela tretman zbog kog je 'odlepila od sreće'

Beograđanka Đina, koja se trenutno nalazi na odmoru u Kini, kaže da je na svakom koraku osetila koliko se Srbija ceni – i to, kako ističe, zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića i odnosima koje Srbija gradi sa Kinom.

Njeno iskustvo iz jednog lokalnog kafića posebno ju je dirnulo.

Kako navodi, konobar nije govorio engleski, pa su komunicirali preko aplikacije za prevođenje. Kada je čuo da dolazi iz Srbije, napisao je poruku na telefonu i pokazao joj.

„Na odmoru sam u Kini. Konobar u kafiću, kada je čuo da sam iz Srbije, iako ne zna engleski, napisao je poruku i pokazao mi“, priča Đina.

U poruci se govorilo o „čeličnom prijateljstvu“ Srbije i Kine, bliskosti dva naroda i saradnji u mnogim oblastima. Đina kaže da je konobar zatim otišao, pa se vratio sa još jednim tekstom.

„Ovo je prvo napisao, onda je otišao i došao sa još jednim tekstom. Zahvaljivao se pet minuta što smo seli u njihov lokal“, kaže ona i dodaje da je posebno iznenadilo koliko mediji u Kini govore o Vučiću i Srbiji.

Posebno ju je iznenadilo i ono što je videla na aerodromu.

„Na svim aparatima za uzimanje otisaka, na graničnim prelazima, na železnici, aerodromu – pored kineskog i engleskog, postoji i srpski jezik“, navodi Đina.

Kako kaže, emocije su je potpuno preplavile.

„Drugosrbijanci nisu svesni koliko smo cenjeni zahvaljujući našem predsedniku. Srce mi je iskakalo od sreće i ponosa. Odlepila sam od sreće“, iskrena je ona.

Ovo iskustvo, iako naizgled obično, pokazuje kako lični susreti mogu da ostave snažan utisak i kako se međunarodni odnosi često ogledaju i u malim, svakodnevnim situacijama – čak i u jednom kafiću na drugom kraju sveta.