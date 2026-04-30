Vučić o brizi za narod: Strašno me ljuti što morate da ponovite 100 puta da bi ljudi nešto uradili

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući na TV Pink, izrazio je oštro nezadovoljstvo zbog sporosti u rešavanju problema građana u seoskim sredinama, navodeći konkretan primer iz okoline Knjaževca. On je istakao da mu se tokom posete selu obratila meštanka sa žalbom da lekari ne dolaze u lokalne ambulante.

Predsednik je objasnio da je odmah ponudio rešenje u vidu opremljenih ambulantnih kola, ali je ostao zatečen podacima o stanju opreme u zemlji:

„Pitao sam koliko imamo toliko opremljenih kola. Imamo dvoje takvih kola u Srbiji, u centralnoj Srbiji, jedno u Trsteniku i jedno u Nišu. Rekao sam sad ćete da uzmete 100, rekao sam im pre mesec dana, i još nisu nabavili“.

Vučić je poručio da ga procedure ne zanimaju kada je u pitanju briga o deci i starima, te da se sredstva moraju pronaći i usmeriti tamo gde su najpotrebnija.

„Rešite taj problem kako znate na zakonit način. Smanjite malo Zvezdi i Partizanu, ionako su uzeli desetine miliona evra, da pokažemo brigu prema deci, starima“.

Predsednik je zaključio da ga ovakve situacije duboko pogađaju i da je u državnom aparatu neophodno konstantno ponavljanje naloga kako bi se oni sproveli u delo.

„Strašno me to ljuti, morate da ponovite 100 puta da bi ljudi uradili nešto“.

Autor: D.S.