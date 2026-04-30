Vučić o brzom vozu do Budimpešte: Zavisi od Mađara, mi smo svoje obaveze završili

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je napredovanje radova na brzim prugama.

- Imali smo pre neki dan demonstracije u Pančevu zbog gradnje igrališta za decu. Zamislite izgradite most na Tamišu konačno, da ljudi mogu da budu bezbedni, uradite nešto što je želja ljudi. Otvorite most od 12 miliona evra, za kojim su vapili ljudi iz uzdinsko-zrenjaninskog dela, i oni dođu da zvižde vozu.

- Mađari imaju da završe tehničke stvari, mi smo sve završili, posle primopredaje vlasti nadam se da će se to desiti, razgovarao sam sa Mađarom. Nadam se da to možemo da uradimo do juna meseca. Počeće radovi na pruzi Beograd-Niš pre kraja godine, kreće uskoro Valjevo-Vrbnica, do granice sa Crnom Gorom - rekao je predsednik.



