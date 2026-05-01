VUČIĆ ODGOVORIO NA KRITIKE OPOZICIJE: Navedite mi jednu bolnicu koju ste uradili za 12 godina? Nemaš je sine, samo ste pljačkali!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oštro je odgovorio na optužbe iz SSP-a da se za zdravstvo interesuje samo u kampanji, podsetivši na sve što je izgrađeno u proteklom periodu.

Povodom izjava da je briga o zdravlju građana samo marketinški trik, predsednik je istakao da su rezultati vidljivi svakome ko želi da vidi, od Niša do Beograda.

"KC Niš nije bio ni u planu, pa smo ga iz blata podigli, a KC Beograd je kao spejs-šatl, kao da ste otišli u Klivlend ili Hjuston", poručio je Vučić i dodao da se bolnice grade širom Srbije, od Vranja i Leskovca do Loznice i Smederevske Palanke.

On je javno prozvao bivšu vlast da pokaže bar jedan primer svog rada u zdravstvu tokom više od decenije upravljanja državom.

"Samo jednu bolnicu navedi, u celoj Srbiji. Imaš li je sine? Nemaš. Samo jednu navedite da su uradili u 12 godina. Opljačkali sve fabrike, bilo para kao pleve, a bolnicu nijednu nisu uradili", oštar je bio predsednik.

Vučić se posebno osvrnuo na problem starih ljudi u udaljenim selima i najavio drastične promene uprkos otporu administracije.

"Ljut sam jer sam tražio pokretne ambulante pre tri meseca, a dobijam odgovor o procedurama i tenderima. Neću više da trpim to, neko mora da preuzme odgovornost jer su životi ljudi u pitanju", naglasio je on.

Predsednik je obećao da birokratija više neće biti prepreka i da će se lično angažovati da pomoć stigne do najugroženijih.

"Lično ću da odem u nekoliko sela da vidite koliko to znači tim ljudima, a uskoro krećemo i u izgradnju KC Kragujevac gde ćemo izdvojiti ogromna sredstva", zaključio je Vučić.

Autor: D.S.