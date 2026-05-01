AKTUELNO

Politika

Bjelogrlić izvređao građane Srbije: Primitivni ste i nepismeni, a mi smo elita (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić izvređao je narod Srbije, rekavši da je "konzervativan, primitivan i nepismen", pišu mediji.

"Mi smo jedan konzervativan narod koji se teško menja. I ja mislim da je samo pitanje kako vlast igra. Ako vlast igra na konzervativne, primitivne, nepismene, polupismene, onda će takva biti i Srbija. Ako pokušava da igra sa profesorima, naučnicima, umetnicima, sa nekom elitom, sa pismenima, onda će takva biti Srbija. Očigledno je ovih prvih više i vlast se prosto opredeljuje za te", rekao je Bjelogrlić, preneli su mediji.

