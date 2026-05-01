RASKRINKANI DO KRAJA! Brnabić odgovorila tajkunskim medijima: 'Nemoguće da ste sve izmislili!'

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je demantovala navode pojedinih medija da je izjavila kako na najavljenom studentskom skupu očekuje nasilje, istakavši da su takve tvrdnje čista propaganda.

Brnabić je na društvenoj mreži Iks (X) direktno pozvala novinare da objave dokaz, odnosno mesto i vreme kada je navodno izrekla sporne tvrdnje.

"Dobar dan, poštovani profesionalci. Samo da vas podsetim da objavite gde sam i kada rekla da očekujem nasilje tokom najavljenog 'studentskog' skupa. Verujem da nije toliko teško da mi odgovorite. Zar ne? Nemoguće da ste sve izmislili...", napisala je predsednica Skupštine.

Ona je naglasila da o pomenutom skupu nikada nije dala nijednu izjavu, te da je u pitanju svesno kreiranje lažnih vesti.

"Nikada reč jednu o tom skupu nisam rekla. Nikada, nigde, nijednu. To, međutim, ne sprečava N1 i njihovu sagovornicu da tako nešto izmisle. Za blokaderske medije – istina ne sme da stane na put propagandi!", istakla je Brnabić u svom odgovoru.

Dobar dan, poštovani profesionalci @n1srbija i @Jovanana. Samo da vas podsetim da objavite gde sam i kada rekla da očekujem nasilje tokom najavljenog "studentskog" skupa. Verujem da nije toliko teško da mi odgovorite. Zar ne? Nemoguće da ste sve izmislili... https://t.co/ILzZ7F2SLF — Ana Brnabic (@anabrnabic) 01. мај 2026.

Ova reakcija dolazi kao odgovor na navode Jovana Gligorijević i televizije N1, koje je Brnabić optužila za direktno kršenje novinarske etike zarad političkih ciljeva.

"Svi već dobro znamo kako funkcionišu ovi mediji, ali ovaj put su prevazišli sami sebe u izmišljanju izjava koje nikada nisu date", zaključuje se u reakciji.

Autor: D.S.