'Samo neka objave tu moju izjavu' Brnabić uputila najoštriju poruku N1: Neću izvinjenje, hoću dokaz

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić demantovala je danas navode da je izjavila da očekuje nasilje na blokaderskom protestu u maju i pozvala, kako je navela, blokaderske medije da objave tu njenu izjavu.

- Evo javno pozivam N1 i Jovanu Gligorijević da objave gde i kada sam izjavila da očekujem nasilje na "studentskom" (reč koju traže je "bloladerski") skupu koji će se održati u maju.Nikada reč jednu o tom skupu nisam rekla. Nikada, nigde, nijednu. To, međutim, ne sprečava N1 i njihovu sagovornicu da tako nešto izmisle. Jer, kao što svi već dobro znamo, za blokaderske medije - istina ne sme da stane na put propagandi! - rekla je Brnabić.

Ona je rekla da ih ne poziva da upute izvinjenje čitaocima i njoj, jer, kako je navela, neće i to nikada nisu ni uradili.

- Samo neka objave tu moju izjavu - poručila je Brnabić.

Autor: S.M.