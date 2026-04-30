'Samo neka objave tu moju izjavu' Brnabić uputila najoštriju poruku N1: Neću izvinjenje, hoću dokaz

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić demantovala je danas navode da je izjavila da očekuje nasilje na blokaderskom protestu u maju i pozvala, kako je navela, blokaderske medije da objave tu njenu izjavu.

- Evo javno pozivam N1 i Jovanu Gligorijević da objave gde i kada sam izjavila da očekujem nasilje na "studentskom" (reč koju traže je "bloladerski") skupu koji će se održati u maju.Nikada reč jednu o tom skupu nisam rekla. Nikada, nigde, nijednu. To, međutim, ne sprečava N1 i njihovu sagovornicu da tako nešto izmisle. Jer, kao što svi već dobro znamo, za blokaderske medije - istina ne sme da stane na put propagandi! - rekla je Brnabić.

Ona je rekla da ih ne poziva da upute izvinjenje čitaocima i njoj, jer, kako je navela, neće i to nikada nisu ni uradili.

- Samo neka objave tu moju izjavu - poručila je Brnabić.

Autor: S.M.

POVEZANE VESTI

Politika

DIREKTNE PRETNJE I POZIVI NA NASILJE Brnabić reagovala na izjavu blokadera Dejana Ilića, pomenuta 'CRTU'

Politika

Brnabić: Molim na uzdržanost, Srbiji je potreban mir

Politika

Brnabić o napadu ispred Skupštine: Desilo se ono na šta su pozivale blokaderske elite

Politika

Brnabić odgovorila Ponošu: Vaša mržnja prema Vučiću je takva i tolika samo što mu ni do kolena niste

Politika

'REKTOR PUMPA U UŽICU ZATO ŠTO ZNA DA DOLAZI VREME ODGOVORNOSTI' Brnabić: Srbija ih je prozrela

Politika

VOJVOĐANSKI SRBI?!? Ana Brnabić reagovala na izjavu Slobodana Georgieva - kratko i jasno: Sve čovek objasnio (FOTO)