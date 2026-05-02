Savet za monitoring: Haški sud krši 'Mandelina pravila' UN zbog daljeg zadržavanja generala Mladića

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost sa žaljenjem konstatuje da Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu grubo krši Standardna minimalna pravila Ujedinjenih nacija za postupanje sa zatvorenicima (Mandelina pravila) zbog odbijanja da na dalje kućno lečenje puste generala Ratka Mladića, koji se nalazi u smrtnoj opasnosti.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Predsednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana na najgrublji način krši odredbe Standardnih minimalnih pravila Ujedinjenih nacija za postupanje sa zatvorenicima (Mandelina pravila), jer odbija na kućno lečenje da pusti smrtno ugroženog generala Ratka Mladića, uprkos medicinskim izveštajima i uprkos garancijama Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske", naveo je Spasić i dodao:

"Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu poptuno ignoriše medicinske činjenice i nastavlja da sprovodi agresiju nad osobom čiju zdravstvenu negu ni do sada nisu uspeli da održe, što je dovelo do smrtnog ugrožavanja života generala Ratka Mladića. I 'Mandelina pravila', ali i Povelja Ujedinjenih nacija flagrantno se krše od strane Mehanizma suda u Hagu. Pozivamo Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu da primeni odredbe obavezujućih pravnih akata Ujedinjenih nacija i hitno na slobodu puste generala Ratka Mladića, kako bi nastavio lečenje tamo gde porodica zahteva" - zaključuje generalni sekretar Spasić.

