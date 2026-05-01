Savet za monitoring: Marta Kos i EU udaljavaju srpski narod od EU

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost sa žaljenjem konstatuje to da Marta Kos i EU kažnjavaju srpski narod bez ikakvog relevantnog razloga, a onda očekuju podršku naroda za evropske integracije.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Glavni i suštinski razlog uskraćivanja novca iz Plana razvoja, koje su namenjene Srbiji, jeste to što Srbija ne učestvuje u beskonačnim i besmislenim napadima na suverene države.
Nasuprot tome, Marta Kos laže da razlog predstavlja to što se navodno moraju popraviti propisi u oblasti pravosuđa. Na žalost, licemerje, dvostruki aršini i laž osnovni su postulati sadašnje EU i to građani vide", naveo je Spasić i dodao:

"Marta Kos se ne oglašava kada se vrši administrativni genocid nad srpskim narodom na KiM, ćuti kada blokaderi pucaju na druge građane, pale ih i razbijaju im glave kamenicama, ali mnogo brine zato što se ruši monopol jedne žene izdajnika
u pravosuđu i onda očekuje da srpski narod želi u EU. Mislim da Marta Kos i EU sami sebi pucaju u nogu" - zaključuje generalni sekretar Spasić.

