SAVET ZA MONITORING TRANSPARETNOST NAJOŠTRIJE OSUĐUJE DIVLJANJE: 'Srbija nije videla ovoliku količinu nasilja i želje za krvlju!'

Izvor: Pink.rs

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost najoštrije osuđuje nov izliv nasilja i besa od strane lažnih studenata, opozicije i blokadera.

Iz Saveta ukazuju da su svi oni koji su organizovali, podržali i učestvovali na sinoćnjoj demonstraciji pokazali neverovatnu mržnju, nasilje i nezaustavljivu želju za tuđom krvlju.

Generalni sekretar Mario Spasić bio je izričit u svojoj oceni sinoćnjih događaja:

"Lažni studenti, opozicija, blokaderi i svi oni koji su organizovali, podržali i učestvovali na sinoćnjoj demonstraciji mržnje, nasilja i nezaustavljivoj želji za tuđom krvlju, odgovorni su za nasilje i razbijanje i tu je tačka. Jedina politika blokadera je krv i rušenje, vređanje, razbijanje glava i to i ne kriju. Lažni rektor Đokić je predvodnik ove rušilačke kamarile", naveo je generalni sekretar Spasić.

Spasić je poslao jasnu poruku javnosti i naglasio da se ovakvo ponašanje ne sme tolerisati pod plaštom akademske zajednice:

"Srbija nije videla ovoliku količinu nasilja i želje za srpskom krvlju. Nije student onaj koji vrši nasilje, onda je nasilnik. I to važi za sve lažne profesore, analitičare i ostale blokadere koji relativizuju razbijanje glava i rušenje Srbije. Očekujemo hapšenje i procesuiranje svih, do jednog", zaključio je Spasić.

Autor: D.S.

