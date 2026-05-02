RATKO MLADIĆ DOŽIVEO JOŠ JEDAN MOŽDANI UDAR: Iz Haga potvrđeno da je prebačen u bolnicu

Malopre su mi javili iz Haga da su ga ponovo prebacili u bolnicu. Izgleda da je ponovo imao moždani udar, rekao Ratkov sin.

General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić ponovo je imao moždani udar danas, 2. maja, potvrdio je za ATV njegov sin Darko Mladić.

- Čuo sam se sa njim pre dva i po sata, malopre su mi javili iz Haga da su ga ponovo prebacili u bolnicu. Izgleda da je ponovo imao moždani udar. Imao je simptome, javiće mi dalje kako se bude razvijala situacija - rekao je Darko Mladić.

Mehanizam u Hagu još nije doneo odluku o zahtevu porodice i advokata Ratka Mladića da general zbog teškog zdravstvenog stanja bude pušten na lečenje u Srbiju.

