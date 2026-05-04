MIĆIN O IZABRANOM REŠENJU ZA SPOMENIK STRADALIMA NA ŽELEZNIČKOJ STANICI: Naša je ljudska i moralna obaveza da se pobrinemo da nikada ne budu zaboravljeni!

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin oglasio se povodom izabranog idejnog rešenja za spomenik stradalima u tragediji na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.

- Stručna komisija izabrala je rešenje spomenika stradalima u tragediji na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. Zahvaljujem se članovima stručne komisije na odgovorno i stručno obavljenom poslu. Imali su veoma zahtevan zadatak, da donesu jednu od najtežih odluka u novijoj istoriji grada. Izbor rešenja sproveden je na javnom konkursu koji je imao veoma strogu formu i propozicije. Rešenja su se dostavljala pod šifrom, a ime autora u posebnoj koverti. Na konkurs je stiglo 8 prijava, od kojih su 6 ispunjavale propozicije konkursa - napisao je Mićin na Instagramu i dodao:

Zahvaljujem se svim autorima koji su se prijavili na konkurs razumevajući važnost i složenost teme. Autor odabranog rešenja prof Goran Čpajak ima izuzetne profesionalne i umetničke reference u međunarodnoj javnosti, i njegovo rešenje iskazuje trajan pijetet prema tragediji u kojoj je stradalo 16 ljudi i koja je ostavila dubok i bolan trag u srcima svih Novosađana, i celom društvu.

- Odluka da se podigne spomenik i konkurs za izbor rešenja, zasnovani su na osećanju dubokog pijeteta prema žrtvama i poštovanju patnje i tuge njihovih porodica. Naša je ljudska i moralna obaveza da se pobrinemo da nikada ne budu zaboravljeni. Spomenik će predstavljati trajan materijalni trag u kulturi sećanja na živote koje smo izgubili - zaključio je Mićin.

Autor: Pink.rs