'HOLOKAUST NIJE DALEKA I APSTRAKTNA PROŠLOST' Mićin odao počast pripadnicima jevrejskog naroda stradalim u drugom svetskom ratu: Negovanje kulture sećanja naša je zajednička i trajna obaveza (FOTO)

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin odao je poštu povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta.

- Danas sam, povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, na Jevrejskom groblju u Novom Sadu odao poštu pripadnicima jevrejskog naroda stradalim tokom Drugog svetskog rata- napisao je u objavi gradonačelnik Novog Sada.

- Za Novi Sad, Holokaust nije daleka i apstraktna prošlost. To je tragedija koja je naš grad lišila gotovo čitave jevrejske zajednice, naših sugrađana koji su svojim radom, kulturom i znanjem duboko obeležili njegov identitet. Od Pogroma u januaru 1942. godine do Deportacije 1944, taj gubitak ostao je trajna i bolna rana- piše u objavi.

- Negovanje kulture sećanja naša je zajednička i trajna obaveza. Sećajući se žrtava, šaljemo jasnu poruku da zločine ne zaboravljamo, da mržnji i netrpeljivosti nema mesta u našem društvu i da budućnost moramo graditi na odgovornosti, solidarnosti i poštovanju različitosti- napisao je Mićin.

Autor: Jovana Nerić