Sećanje na Holokaust nije izbor, već obaveza! Starović: Kultura sećanja brana reviziji istorije

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Ministarstvo za evropske integracije ||

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, ispred spomenika „Menora u plamenu“ na Dunavskom keju u Beograd, ministar za evropske integracije Republike Srbije Nemanja Starović poručio je da je očuvanje istine i kulture sećanja trajna obaveza društva.

Starović je istakao da Šoa nije samo istorijski događaj, već duboka moralna rana čovečanstva i upozorenje na posledice institucionalizovane mržnje i društvene ravnodušnosti. Kako je naveo, sećanje na Holokaust nije pitanje izbora, već dug prema žrtvama, istini i budućim generacijama, kao i jasna brana svakom pokušaju revizije istorije.

Foto: Foto/Ministarstvo za evropske integracije

Ministar je upozorio na zabrinjavajući porast antisemitizma u Evropi, kao i na pojave koje relativizuju ili umanjuju zločine nacizma i njegovih saveznika. Naglasio je da poricanje i opravdavanje zločina predstavljaju prvi korak ka njihovom ponavljanju.

Foto: Foto/Ministarstvo za evropske integracije

Prema njegovim rečima, kultura sećanja jedan je od temelja savremenog demokratskog društva i evropskih vrednosti, a Srbija ostaje čvrsto opredeljena za očuvanje istorijske istine, nedvosmislenu osudu antisemitizma i sprečavanje rehabilitacije ideologija zasnovanih na mržnji.

Foto: Foto/Ministarstvo za evropske integracije

