'SUTRA JE VAŽAN DAN ZA SRBIJU' Predsednik Vučić saopštio sjajne vesti za našu zemlju i najavio konsultacije sa građanima (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će sutra biti potpisan veoma važan ugovor sa kineskom kompanijom Šandung.

- Poštovani građani, sutra, baš na ovom mestu, potpisujemo velike i važne ugovore: komercijalni ugovor sa kompanijom Šandung, kineskom, ali i ugovor o predfinansiranju. Dakle, oni će obezbediti predfinansiranje, što je veoma važno za nas u uslovima velikih kriza i velikih šokova na svetskom tržištu nafte i energenata. Želim ovo da najavim zato što sam ponosan, jer u najtežim trenucima, za rekao bih, najveći deo Azije, celu Evropu, subsaharsku Afriku, ali i ostatke sveta, mi uspevamo da finansiramo najznačajnije projekte - rekao je Vučić i dodao:

Ugovor koji potpisujemo je ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Ugovor koji je važan, jer ispunjenjem tog ugovora spojićemo Beograd i njegove južne delove sa severnim delom Šumadije. Konačno ćemo Mladenovac i Lazarevac da spojimo ne samo sa Aranđelovcem, već u potpunosti i sa Beogradom. I to su kilometri i kilometri, devedeset kilometara gotovo, i od Čibutkovice, preko Orašca do Aranđelovca, dakle lazarevački pravac, od Malog Požarevca do Mladenovca i Aranđelovca. Milijardu i tri stotine miliona evra platićemo za to, ali će i Mladenovac, i Sopot, i Lazarevac, ali i Topola, i Rača, i Kragujevac, na kraju krajeva, sva mesta u našoj Šumadiji, Rudnik, biti neuporedivo bolje povezani sa Beogradom nego što su bili do sada. To će doprineti zapošljavanju naših kompanija dodatno, to će doprineti rastu bruto domaćeg proizvoda naše zemlje.

Vučić je pojasnio da će taj rast dovesti i do rasta plata i penzija.

- Želim unapred da čestitam građanima Srbije, a i da vas pripremim za još nešto: sutra ću govoriti o načinima i onome što mi moramo da donesemo odluku, kako da povećamo sopstvenu produktivnost i šta je to što moramo da uradimo više. Ali za to moram da pitam vas, građane Srbije. Hoću da se konsultujem sa vama, ali ću biti potpuno otvoren i nijednu vam reč, nijedan detalj vam neću sakriti. Hoću da tačno znate koliko imamo u finansijskim jastucima, koliko toga možemo još da izdržimo, ali i da budemo spremni, jer ova kriza će i na ovaj i na onaj način, i sutra da potpišu primirje i mir, trajati mesecima još i moramo da donosimo važne i velike odluke. Hvala vam na poverenju, i dalje guramo i borimo se za velike stvari za našu Srbiju - zaključio je predsednik Vučić.

