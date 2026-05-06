Brnabić: Gospođa Gođevac je upravo potvrdila da je NOVA na naslovnoj strani objavila neistinu

Gospođa Gođevac je upravo potvrdila da je NOVA na naslovnoj strani objavila neistinu, odnosno da članovi Komisije imaju uvid u matične knjige i, naravno, birački spisak. Ono što ona sada kaže je da nemaju nešto treće, nešto što (ona smatra) je potrebno za sređivanje biračkog spiska. Kao i do sada, članovi Komisije će imati maksimalnu podršku u svom radu. Samo bez politizacije, objavila je na društvenoj mreži predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić.

- Još jednom: Komisija za reviziju biračkog spiska ima transakcioni pristup jedinstvenom biračkom spisku, kao što imaju i referenti, i samim tim kompletan uvid u sve podatke u svakom trenutku pristupa. Koristeći omogućene pristupe bazama matičnih knjiga i evidencijama prebivališta građana, članovi Komisije imaju jednak i ažuran uvid u podatke koje imaju i referenti - istakla je Brnabić i dodala:

— Ana Brnabic (@anabrnabic) 06. мај 2026.

Moram da naglasim, ono što je članovima Komisije potpuno jasno, da referenti imaju izvršna ovlašćenja koja koriste u svom radu i da je to ključna i jedina razlika u odnosu na ovlašćenja Komisije. Naime Komisija ima sve neophodne alate da kontroliše rad referenata i da, po potrebi, uputi referentima zahtev za određeno lice ili određenu grupu lica kako bi utvrdila da li postoji bilo kakva nepravilnost u radu lokalnih referenata, a na šta su oni u obavezi da u kratkom roku precizno odgovore.

- U svakom slučaju, raspravu sa pojedinačnim članovima Komisije neću nastavljati, a Komisiji, kao i do sada, uvek stojim na raspolaganju za svu podršku - zaključila je Brnabić.

