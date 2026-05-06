AKTUELNO

Politika

Brnabić: Gospođa Gođevac je upravo potvrdila da je NOVA na naslovnoj strani objavila neistinu

Izvor: Pink.rs, Foto: TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ ||

Gospođa Gođevac je upravo potvrdila da je NOVA na naslovnoj strani objavila neistinu, odnosno da članovi Komisije imaju uvid u matične knjige i, naravno, birački spisak. Ono što ona sada kaže je da nemaju nešto treće, nešto što (ona smatra) je potrebno za sređivanje biračkog spiska. Kao i do sada, članovi Komisije će imati maksimalnu podršku u svom radu. Samo bez politizacije, objavila je na društvenoj mreži predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić.

- Još jednom: Komisija za reviziju biračkog spiska ima transakcioni pristup jedinstvenom biračkom spisku, kao što imaju i referenti, i samim tim kompletan uvid u sve podatke u svakom trenutku pristupa. Koristeći omogućene pristupe bazama matičnih knjiga i evidencijama prebivališta građana, članovi Komisije imaju jednak i ažuran uvid u podatke koje imaju i referenti - istakla je Brnabić i dodala:

Moram da naglasim, ono što je članovima Komisije potpuno jasno, da referenti imaju izvršna ovlašćenja koja koriste u svom radu i da je to ključna i jedina razlika u odnosu na ovlašćenja Komisije. Naime Komisija ima sve neophodne alate da kontroliše rad referenata i da, po potrebi, uputi referentima zahtev za određeno lice ili određenu grupu lica kako bi utvrdila da li postoji bilo kakva nepravilnost u radu lokalnih referenata, a na šta su oni u obavezi da u kratkom roku precizno odgovore.

- U svakom slučaju, raspravu sa pojedinačnim članovima Komisije neću nastavljati, a Komisiji, kao i do sada, uvek stojim na raspolaganju za svu podršku - zaključila je Brnabić.

pročitajte još

ADVOKAT LJUBIČANOVIĆ: Pitanje pravosdunih zakona dobilo više političku nego pravosudnu konotaciju

Autor: Pink.rs

#Ana Brnabić

#Birački spisak

#Srbija

#gospođa gođevac

#pristup

POVEZANE VESTI

Politika

'BIRAČKI SPISAK NAJAŽURNIJI DOSAD!' Brnabićeva: Važno je da građani vide da se ništa ne krije od njih!

Politika

LAŽ JE DA JE BILO KO IZ PIONIRSKOG PARKA NAPAO NEKOG! Ana Brnabić: Jasan dokaz da su ektremisti napali i studente u blokadama i studente u Pionirskom

Politika

Brnabić o sramnoj naslovnoj strani Šolakovih medija: Nemojte da potcenjujete ovaj narod (FOTO)

Politika

'OBOŽAVAM DA SE VRTIM KAO JAJE NA OKO' Upoznajte Anu Brnabić u drugačijem svetlu! Progovorila o letovanju, pa spomenula Vučića (VIDEO)

Politika

SLEDEĆA SEDNICA 9. FEBRUARA! Brnabić: Izabrano troje predsedavajućih Komisijom za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spi

Politika

IZVOZ ITK USLUGA U 2024. PRVI PUT PREŠAO ČETIRI MILIJARDE EVRA Brnabić: Srbija i njeni ljudi mogu još mnogo više