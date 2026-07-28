Brnabić za Nacionalni dnevnik: Kada bi ljudi poput Paunović, Kokanovića i Bakića došli na vlast, kamen na kamenu ne bi ostao u ovoj zemlji!

U izjavi Jasmine Paunović, najvažnije je to što je ona potvrdila ono što se pojavilo u javnosti, a to je da Studentska lista postoji, rekla je za Nacionalni dnevnik na TV Pink, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

- Priznala je da je ta lista autentična i da je ona na njoj. Kada je rekla da to nije napad na nju, već na studentsku listu, ona je potvrdila da je ono što se pojavilo u javnosti tačno. I takođe, da su njeni stavovi i njene vrednosti zapravo vrednosti i stavovi te Studentske liste - rekla je Brnabić.

Kako kaže, na toj listi, koja se pojavila u javnosti, gospodin Kokanović je 17. Ističe da su ljudi kao što je Zlatko Kokanović i kao što je Jasmina Paunović, udarne pesnice te liste.

- To je bila emotivna manipulacija javnosti. Sve je počelo užasnom tragedijom u Novom Sadu, a oni se danas nadaju da život izgubi 15 ljudi po događaju, ako su penzioneri. Njihova vrednost je do juče bila da hoće da ukinu pravo glasa penzionerima, a danas je već, "bilo bi najbolje da oni svi poumiru". Toliko o empatiji i koliko je njih briga za nečije porodice - rekla je Brnabić.

Kako kaže, ako su to ljudi koji eventualno neće glasati za njim, oni njima priželjkuju smrt.

- Ako bi slučajno, a mi moramo da uradimo sve što je u našoj moći, demokratskim sredstvima, oni došli na vlast, imali bi scenario u kojem bi ukinuli pravo glasa penzionerima, ili bi ih pobili zato što su glasali za Aleksandra Vučića. Koliko to grubo delovalo, to je njihova politika. To su njihove reči i danas je Jasmina Paunović potvrdila da su to vrednosti studentskog pokreta - rekla je Brnabić.

Kako kaže, ako porodica predsednika može biti izložena ovakvim napadima i izjavama, to znači da bilo koja porodica može biti izložena istim tim.

- Oni su uveli termine "naprednjačka porodica" i "naprednjački brakovi".

Brnabić je rekla da je pored njih tu i Jovo Bakić, čija je politika "jahaćemo vas", "jurićemo vas po ulicama".

- Šta da očekujemo kada je na toj listi Dejan Šoškić koji je uništio dinar i standard građana? Ne moramo da se vodimo time ko su nepoznati, možemo da se vodimo time ko su poznati, a to su ljudi koji su utvrdili vrednosti te liste. Kamen na kamenu ne bi ostao u ovoj zemlji. Svaki stub na kojem se zasniva Srbija, oni bi udarili i na kraju krajeva, to su obećali - rekla je Brnabić.

Komentarišući pretnje predsedniku Srbije, Brnabić je rekla je nažalost potpuno postalo normalno da predsednika Srbije Aleksandra Vučića, čoveka koji je život svoj posvetio ovoj zemlji, koji je sve ostalo zapostavio da bi se borio za Srbiju, postalo je, kako kaže, normalno i prirodno da u mejn strim medijima, koji podržavaju blokadere, nazivate njega "nepomenikom", "zlikovcem", "najvećim zlom".

- Jedan od lidera opozicije iz bivše vlasti je rekao da će se možda naći neko ko će učiniti uslugu Srbiji i ubiti Aleksandra Vučića. Mi sad imamo blokadere kao što je Jasmina Paunović, koja kaže da je on Albanac, koji je nekim teorijama zavere došao da uništi Srbiju. Napadi i pretnje postaju sve monstruozniji. Do juče je bilo da mu ni otac nije otac, a danas mu ni deca nisu njegova. Ne razumete koliko je ta bolest uzela maha i to zato što smo svi mi ćutali i dopuštali da takve nenormalnosti uzmu toliko maha da to nije normalno - rekla je Brnabić.

Kako kaže, sa druge strane je predsednik uradio sve suprotno i izjavio da će pomoći time što će izjaviti da se ne oseća ugroženo, jer ne želi da njegova porodica trpi i da želi da pomirimo i ujedinjimo Srbiju.

Kada je u pitanju Narodna Skupština, Brnabić je rekla da je joj je danas, bez ikakve sumnje, bila najteža sednica.

- Lakše mi je bilo kada su nas gađali dimnim bombama i slično. Ovo danas je bilo mentalno i emotivno teško. Ovo je više od političkog rijalitija. Znate, kada nemate nekome šta da zamerite, onda krenete da izmišljate priče - rekla je Brnabić.

Autor: A.A.