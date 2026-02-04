'BIRAČKI SPISAK NAJAŽURNIJI DOSAD!' Brnabićeva: Važno je da građani vide da se ništa ne krije od njih!

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je, pred početak prve sednice Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, da je važno da građani vide da birački spisak nije problem i da vlast nema šta da krije. Ona je istakla da je zahvaljujući svemu što je urađeno u poslednjih 12 godina birački spisak lako proverljiv i najažurniji do sada.

- Važno je zbog građana da vide da je istina sve ono što smo pričali svih ovih godina, a to je da birački spisak nije problem, da nemamo šta da krijemo i da zahvaljujući svemu što smo uradili u poslednjih 12 godina, a pre svega uvođenju e-Uprave, da je birački spisak lako proverljiv, da je najažurniji, iako nijedan birački spisak nije u potpunosti ažuran jer ljudi preminu, neko se preseli, promeni prebivalište, ali to sve je sada lako uočiti - rekla je Brnabićeva za TV Pink.

Ona je navela da je birački spisak transparentan i da je objavljen na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a da zamerke o biračkom spisku imaju oni za vreme čije vlasti nije ni postao jedinstveni birački spisak.

- Postojali su birački spiskovi od lokalne samouprave do lokalne samouprave, na nekim papirićima, bilo je nemoguće proveriti. Tako da mislim da je ovo važno za građane, a naša je obaveza prema građanima, kao što to i predsednik Aleksandar Vučić uvek kaže, da pokažemo da nemamo šta da krijemo i da se uvek trudimo da poboljšamo stvari u Srbiji. Ako neko ima zamerke na izborne uslove, evo radimo na dodatnom poboljšavanju izbornih uslova, nikakav problem - rekla je Brnabićeva.

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su 28. januara članove i zamenike članova Komisije za reviziju biračkog spiska, čije je formiranje predviđeno izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku u skladu sa preporukama ODIHR-a.

Poslanici su 7. novembra usvojili izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku kojima je uvedena revizija jedinstvenog biračkog spiska kao postupak analize i ocene kvaliteta, tačnosti, pouzdanosti i efikasnosti vođenja i ažuriranja biračkog spiska.

Predviđeno je da reviziju obavlja Komisija za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska kao samostalno i nezavisno telo koje čine 10 članova i njihovi zamenici koje je imenovala Narodna skupština na predlog stranaka vlasti i opozicije i nevladinih organizacija.

Autor: D.Bošković