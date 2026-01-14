'VOLE LJUDI DA SE VEZUJU' Polemika u Skupštini oko lisica, poteglo se pitanje i ko se gde školovao: 'Poslanik može da bude nepismen i predlaže zakon'

Na vanrednoj sednici Skupštine Srbije poslanici raspravljaju o 25 tačaka među kojima je set zakonskih predloga iz oblasti pravosuđa koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, kao i lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska.

Na početku sednice konstatovano je da je u sali prisutno 146 poslanika, a među njima su i poslanici dela opozicionih stranaka.

Mrdić je obrazložio predloge, a prepodnevni deo sednice obeležila je rasprava oko toga da li će uvesti pozitivne promene u pravni sistem ili ne. Takođe, pale su prozivke da li su poslanici umorni ili dekoncentrisani zbog sinoćnog proslavljanja pravoslavne Nove godine.

Tokom obraćanja, Mrdić je odbacio kritike pojedinih poslanika opozicije da predlaže ukidanje Javnog tužilaštva za organizovani kriminal. Kako je rekao, predložena zakonska rešenja imaju za cilj da pravosuđe počne da funkcioniše u skladu sa Ustavom.

U jednom momentu se tokom obraćanja obratio poslanici ZLF Jeleni Jerinić.

- Set pravosudnih zakona za razliku od vas, koleginice, koja ste se pojavili na prijavnici sa lisicama, pa vam je policija oduzimala lisice... Možda vi zadovoljstvo pravde vidite sa lisicama, a ja to vidim sa setom pravosudnih zakona - rekao je on.

"Vole ljudi da se vezuju"

U priču je "uskočila" predsednica Skupštine Ana Brnabić.

- Ja moram da kažem da je meni ta priča sa lisicama večno najbolnija priča iz parlamenta, tako da nešto ste mi oko toga dobacivali. Šta je bilo sa lisicama? Svi znamo ko je donosio lisice ovde u Skupštinu i rekoh da je za ličnu upotrebu - rekla je ona i dala Selakoviću reč.

- Uvažena gospođo predsednice, dame i gospodo, narodni poslanici, poštovani građani Srbije, uzbude se čim čuju za lisice. Vole ljudi da se vezuju. Dakle, ne znam da li su bile sa krznom ili bez krzna. A, dobro, znači vole da boli - rekao je Selaković.

Janjić: Mrdiću gde si završio fakultet?

Tokom rasprave, poslanik pokreta SRCE Stefan Janjić pitao je Mrdića gde je završio prve dve godine fakulteta.

- Čovek koji je predložio ove zakone, krije kao zmija noge, gde je završio prve dve godine fakulteta. Ja sam ga to više puta pitao, on izbegava da nam na to da odgovor. Ne zna se gde ih je završio i ne zna se da li ih je uopšte ikad završio - rekao je Janjić.

Pozvao je Mrdića da kaže adrese tri suda u Beogradu - Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog suda, bez guglanja.

- Da budemo iskreni, i fakultet na kome je završio treću, četvrtu godinu nije baš za pohvalu. Radi se opskurnoj obrazovnoj ustanovi pod nazivom Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu koje je osnovano 2000. godine. Znači, gospodin nije mogao da upiše neki ozbiljan fakultet, neki od državnih, pa je morao da završi neki fakultet, što kaže neki od vaših poslanika, teško je i pročitati ovo ime, ovog fakulteta. E sad, gospodin je odlučio da u 33. godini diplomira i nakon toga je vrlo brzo i magistrirao i doktorirao na istom tom nazovi fakultetu. Ja sam inače tražio informaciju od javnog značaja, od dotičnog fakulteta, gde je gospodin završio prve dve godine fakulteta, pa ćemo to saznati kad budem dobio tu informaciju, osim ukoliko gospodin Mrdić sad nas ne udostoji pa odgovori odmah i sad gde je završio te prve dve godine, ako ih je uopšte završio - rekao je Janjić.

Mrdić mu nije ništa na to odgovorio, ali je zato šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov rekao da poslanik "može da bude nepismen i da predlaže zakon“ i začudio se što Janjić kao pravnik to ne zna.

Tokom rasprave, poslanici vladajuće koalicije najavili su da će podržati predložene pravosudne zakone.

Poslanik grupe "Mi glas iz naroda" Branko Pavlović rekao je da je tačna konstatacija da je u prethodnih godinu dana postojao ne mali broj sudija i tužilaca koji su se upustili u političku delatnost koja je, kako je podsetio, njima zabranjena.



- Time su bitno doveli u sumnju pretpostavku nepristrasnosti u njihovim odlučivanjima svakako predstavlja problem koji mora da se adresira i da se vidi kako da se izađe iz te neželjene situacije. Međutim, odgovor ne sme da bude da vladajuća grupacija treba da poveća grupu onih sudija i tužilaca koji će osluškivati šta želi vlast - rekao je Pavlović tokom rasprave i zamerio što nije bilo šire javne rasprave o pravosudnim zakonima.

On je rekao i da treba da se uđe u argumentovanu raspravu i "pridobije ključni centralni deo i sudija i tužilaca koji nisu ni na jednoj političkoj strani, nego su profesionalci", uz ocenu da je tačno da u pravosudnom sistemu postoji upliv stranih sila.

Mrdić je zahvalio Pavloviću što je primetio da postoji uticaj stranih sila u pravosuđu, kao i to da su se pojedini iz pravosuđa upustili u političku delatnost.

Kritike zbog neodržavanja javne rasprave

Kritike na račun neodržavanje javne rasprave uputio je i poslanik "Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović" Branko Lukić koji je istovremeno ocenio da Mrdić ne poznaje dovoljno rad tužilačkog sistema i pravosuđa.

Lukić je tvrdio da se izmene i dopune zakona donose kako bi čitav pravosudni sistem potpao pod kontrolu jedne ili dve osobe.

Poslanik Jedinstvene Srbije Života Starčević najavio je da će ta stranka podržati predložene zakone iz oblasti pravosuđa jer će, po njegovoj oceni, oni učiniti pravosudni sistem efikasnijim, naročito kada je u pitanju tužilaštvo.

Poslanik PUPS-a Risto Kostov rekao je da predloženi zakoni jačaju državu Srbiju i da im je zajednički imenitelj "objektivna tužilaštva i sudstvo, neselektivna primena zakona i proterivanje politike iz pravosuđa".

Opozicija: "Izdrži, legendo", Mrdić: "To govori o vama"

Prvi je reč dobio Uglješa Mrdić koji je počeo da obrazlaže set zakonskih predloga iz oblasti pravosuđa, a u jednom trenutku prekinulo ga je dobacivanje i glasan smeh većine prisutnih opozicionih poslanika uz poruku "Izdrži legendo".

- Ako je vama iz opozicije priča o pravosuđu smešna, to govori o vama. Kad se govori o pravnoj državi, kad se govori o pravnoj državi, poštovanju Ustava, i poštovanju zakona, to za mene nimalo nije smešno, to je ozbiljna stvar. Ali imajući u vidu da vi preko puta i politiku shvatate neozbiljno i borbu za Srbiju, ne iznenađuju me vaše reakcije - rekao je Mrdić.



Brnabić: Oni koji ne mogu da zadrže fokus, neka izađu

Na to se nadovezala Ana Brnabić, predsednica parlamenta.



- Ja razumem da možda nije svako od vas pojedinačno uspeo da se sredi od sinoćnog dočeka Nove godine, ali ovo je ipak Narodna skupština Republike Srbije. Oni koji ne mogu da zadrže koncentraciju i fokus, neka izađu, neka se umiju i neka se onda vrate. Hvala vam - poručila je Brnabić.

Vanrednu sednicu zakazala je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na zahtev 109 poslanika.

Mrdić: "Prvi korak u vraćanju otetog pravosuđa državi i narodu"

Mrdić je izjavio je da sudstvu i tužilaštvu trebaju ljudi koji su lojalni jednoj državi, a to je Srbija kao i da je usvajanje ovih zakona samo prvi korak u vraćanju otetog pravosuđa državi i narodu.

Mrdić, koji je ranije štrajkovao glađu ispred Skupštine Srbije, kako bi iskazao nezadovoljstvo radom tužilaštva, rekao je danas da je još ranije najavio da će se boriti za istinu i pravdu tako što će kao poslanik zajedno sa kolagama raditi na setu pravosudnih zakona.

Kako je rekao, taj rad je završen i pet pravosudnih zakona je danas na dnevnom redu.

- Usvajanje ovih zakona je samo prvi korak ka vraćanju otetog pravosuđa državi i narodu Srbije, kako njime više ne bi upravljali otuđeni centri moći pod kontrolom stranih centara moći. Kao što znamo, deo tužilaštva i deo sudstva se otuđio i oteo od države Srbije, a ovih pet pravosudnih zakona upravo su bitni i za bolju samostalnost tužilaštva i nezavisnost sudstva u skladu sa Ustavom Republike Srbije i naravno u skladu sa našim zakonima - rekao je Mrdić.

Lider Ekološkog ustanka i poslanik Aleksandar Jovanović izjavio je danas da ta stranka "neće učestvovati u farsi" i raspravi o setu pravosudnih zakona u Skupštini Srbije, a građane je pozvao da dođu na protest koji će se održati 17. januara u Novom Sadu.

Poslanica Ekološkog ustanka Danijela Nestorović ukazala je da predložene izmene zakona praktično znače da će se ministar pravde, kao organ izvršne vlasti, direktno mešati u rad javnog tužilaštva, i dodala da "to predstavlja grubo kršenje Ustava Srbije, kojim bi se Savet stavio pod ingerenciju jednog čoveka".



a za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, predložio je izmene Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, izmene Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, predlog izmena Zakona o javnom tužilaštvu, kao i izmene Zakona o sudijama.

Listu kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska podneo je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, koji je tu listu utvrdio 29. decembra prošle godine, a čije formiranje je predviđeno izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku u skladu sa preporukama ODIHR-a.



Vlada Srbije uputila je predlog izmena Zakona o državnim službenicima, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Uzbekistana o ekonomskoj saradnji i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Vlada je predložila i da se četiri muzejska predmeta proglase za kulturna dobra od izuzetnog značaja, a u pitanju su Krunidbene insignije kralja Petra Prvog Karađorđevića, Pohvale monahinje Jefimije - pokrov za mošti kneza Lazara, Votivna kolica i skulptura "Danubius".

Takođe, pred poslanicima će biti i predlozi nadležnih odbora među kojima je i Lista kandidata za izbor jednog člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći.

Razmatraće se i izveštaji o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2022. godinu, 2023 i 2024. godinu, kao i izveštaji Agencije za energetiku za 2023 i 2024. godinu.

Na dnevnom redu je i Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2024. do 31.decembra 2024. godine, Izveštaj o sprovedenom monitoringu za 2024. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Agencije za energetiku Republike Srbije, koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.



Na dnevnom redu je i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2026. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2026. godinu.

Poslanička grupa Mi - snaga naroda prof dr Branimir Nestorović podnela je predlog za izmenu Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Autor: D.Bošković