POČELO GLASANJE O 25 TAČAKA DNEVNOG REDA U SKUPŠTINI SRBIJE: Sednici prisustvuje 168 narodnih poslanika

Poslanici Skupštine Srbije počeli su nešto posle 10 časova glasanje o 25 tačaka dnevnog reda o kojima raspravljali na vanrednoj sednici, među kojima je set pravosudnih zakona, kao i lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska.

Sednici prisustvuju 168 narodnih poslanika.

Poslanici glasaju o predlozima zakona o izmenama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, predlogu izmena Zakona o javnom tužilaštvu i o izmenama Zakona o sudijama.

Glasa se i o odlukama kojima se krunidbene insignije kralja Petra Prvog Karađorđevića, Pohvala monahinje Jefimije - Pokrov za mošti kneza Lazara, Votivna kolica i skulptura "Danubius" utvrđuju za kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Na dnevnom redu su i Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2024. do 31.decembra 2024. godine, Izveštaj o sprovedenom monitoringu za 2024. godinu i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Agencije za energetiku Republike Srbije koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.

Poslanici glasaju i o Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2026. godinu i Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2026. godinu.

Glasaće se i o izmenama Zakona o državnim službenicima, o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Uzbekistana o ekonomskoj saradnji i o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Sednica Skupštine počela je 14. januara.

Autor: D.Bošković