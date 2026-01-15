'SVAKI POSLANIK, BEZ OBZIRA NA OBRAZOVANJE, MOŽE DA PREDLOŽI BILO KAKAV ZAKON' Jovanov odbrusio opoziciji: Vi ste to, siguran sam, vrlo dobro razumeli (VIDEO)

Poslanici Skupštine Srbije danas su nastavili objedinjenu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić i Lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska.

Tim povodom govoiro je i šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov:

Nešto vam taj jedinstveni front nije krenuo od ruke ni u Kuli ni u Palanci, tako da polako — prvo skoči pa reci hop. Ali, Bože moj, vox populi, vox Dei — ako narod bude glasao za vas, čestitaće vam pobedu i to je to. Nema potrebe da pretite time; valjda nije pretnja za bilo koga pobediti na izborima. Vi ste dovoljno obrazovani da znate vrlo dobro ono o čemu sam ja govorio i da razumete to o čemu sam govorio.

A kao dokaz da sam u pravu, izneću vam činjenicu da smo pre godinu dana — godinu dana je prošlo, a nemojte me držati za reč, ali svakako tokom ovog mandata — imali predložen zakon za koji ste vi glasali, koji ste zastupali, koji ste podržavali i koji je predložila Danijela Nestorović. A zakon se ticao litijuma i rudarenja litijuma. Koliko ja znam — a znam —

Danijela Nestorović je advokat, što podrazumeva da je diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit i tako dalje. To dalje znači da ona nije rudar, da ona sa tim nema nikakve veze. Da se ona iz hobija bavi ekologijom, a kako se time bave u vidu zanata, to je posebna tema i bolje je da o tome sada ne otvaramo priču — prosto, ljudi nisu tu, pa ni nije fer ni korektno.

Dakle, svaki poslanik, bez obzira na svoje obrazovanje, može da predloži bilo kakav zakon. Ovo o čemu vi govorite, gde se traži struka — ako se malo podsetite ustavnog prava — setićete se da je takav sistem postojao u fašističkoj Italiji, gde su ti komorski sistemi zapravo funkcionisali u parlamentu i gde su se struke određivale isključivo u svojoj oblasti. U demokratiji toga nema.

Dakle, svaki poslanik može da predloži zakon kakav misli da treba da predloži i vi ste to, siguran sam, vrlo dobro razumeli, a sa druge strane nema potrebe da samim tim osporavate bilo kom poslaniku pravo da to radi. Hvala.

Autor: D.Bošković