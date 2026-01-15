AKTUELNO

Politika

U Skupštini danas nastavak rasprave o 25 tačaka dnevnog reda

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peša Vučković ||

Poslanici Skupštine Srbije danas u 10 sati nastaviće objedinjenu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić i Lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska.

Na dnevnom redu su Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2024. do 31.decembra 2024. godine, Izveštaj o sprovedenom monitoringu za 2024. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Agencije za energetiku Republike Srbije, koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.

Pred poslanicima je i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2026. godinu i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2026. godinu.

Danas 27 godina od Račka - neosnovane optužbe bile povod za NATO bombardovanje

Autor: Marija Radić

