AKTUELNO

Politika

Sastanak ministra Gašića i ministarke Mesarović: Razgovarali o unapredeđenju saradnje

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Ministarstvo odbrane ||

Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas sa potpredsednicom Vlade i ministarkom privrede Adrijanom Mesarović sa kojom je razgovarao o unapređenju saradnje dva ministarstva.

Tokom sastanka razmatrani su modeli saradnje koji bi omogućili zapošljavanje lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije, kao i u preduzeća Odbrambene industrije Srbije, u skladu sa potrebama sistema odbrane i stručnim kvalifikacijama.

Ministar Gašić istakao je da sistem odbrane Republike Srbije kontinuirano jača svoje kapacitete kroz modernizaciju naoružanja i vojne opreme, razvoj domaće odbrambene industrije, kao i kroz ulaganje u stručne kadrove, što predstavlja jedan od naših ključnih prioriteta.

Foto: Foto/Ministarstvo odbrane

- Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije spremni su da omoguće radno angažovanje licima sa evidencije, kako bi svojim znanjem i sposobnostima doprineli daljem jačanju i razvoju sistema odbrane. U vremenu ubrzanog tehnološkog razvoja i modernizacije odbrambenog sistema, postoji sve veća potreba za angažovanjem i zapošljavanjem stručnog i kvalifikovanog kadra, kao i onih koji bi uz obuku mogli da odgovore zahtevima sistema odbrane - istakao je ministar Gašić naglasivši da su sigurnost i profesionalni razvoj zaposlenih od ključnog značaja za stabilnost i dalji napredak Srbije.  

Foto: Foto/Ministarstvo odbrane

Ministarka Mesarović naglasila je da je povećanje stope zaposlenosti jedan od prioriteta države i istakla značaj međuresorne saradnje u pronalaženju održivih rešenja za privredu. Ona je izrazila zadovoljstvo današnjim sastankom u Ministarstvu odbrane uz očekivanje da će dogovorene aktivnosti u narednom periodu dati konkretne rezultate, koji će istovremeno doprineti daljem jačanju kapaciteta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, ali i povećanju stope zaposlenosti.

Sastanku su prisustvovali vršilac dužnosti pomoćnika ministra za materijalne resurse Nenad Miloradović, načelnik Uprave za ljudske resurse (J-1) brigadni general Slađan Hristov, šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Nikola Matović i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Milan Bosnić.

Autor: Pink.rs

#Adrijana Mesarović

#Bratislav Gašić

#Ministarstva

#Sastanak

#saradnja

POVEZANE VESTI

Društvo

Jačanje saradnje u oblasti odbrambene industrije: Sastanak ministra Gašića sa ministrom privrede i preduzetništva Republike Srpske

Politika

Sastanak ministra odbrane Bratislava Gašića sa načelnikom Generalštaba Oružanih snaga Italije!

Politika

Sastanak ministra Gašića sa potpredsednikom Centralne vojne komisije generalom Jousjom

Politika

'Kujemo planove za UBRZANI RAZVOJ Novog Sada i Srbije' Predsednik Vučić sa saradnicima na Petrovaradinu razgovarao i o svetskoj politici

Politika

Sastanak ministra Gašića sa ministrom nacionalne odbrane NR Kine u Pekingu

Politika

Bilateralni susreti ministra Dačića na marginama Berlinskog procesa: Unapređenje saradnje u oblasti unutrašnjih poslova sa Mađarskom i Ujedinjenim kra