'POSLEDNJIH GODINU DANA SMO PROŠLI GOLGOTU ŠTO SE TIČE OBRAZOVANJA' Vučić: Neka je Bogom prosto onima koji su hteli da sruše državu da bi se dokopali fotelja

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je potpisivanju Memoranduma o razumevanju između SPC i Republike Srbije, čijom se realizacijom stvara Univerzitet Sveti Sava. On je tom prilikom istakao da smo, što se obrazovanja tiče, "poslednjih godinu dana smo prošli kroz pravu golgotu".

- Zato je danas potpisivanje Memoranduma od ključnog značaja. Kao država, pomoći ćemo da te snove ostvarite, znamo da time činimo najbolje za našu decu i budućnost, moći će da baštine patriotizam - rekao je Vučić.

On je dodao da je ovo "ogroman korak napred u pristupu obrazovanju".

- Neka je Bogom prosto onima koji su hteli da sruše svoju državu da bi se dokopali fotelja. Neka vam je sa srećom početak, verujem da svi zajedno imamo velike i teške obaveze - poručio je predsednik.

Autor: D.Bošković

